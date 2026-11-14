Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, 2. Lig'de 11. haftayı 6-1'lik galibiyetle kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, 2. Lig'de 11. haftayı 6-1'lik galibiyetle kapattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Nesine 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 11. hafta, oynanan 17 karşılaşmayla tamamlandı. Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor GMG Kastamonuspor'u 6-1, Sebatspor da Adana Demirspor'u 5-1 yendi.

Futbolda Nesine 2. Lig gruplarında 11. hafta mücadelesi, yapılan 17 karşılaşmayla sona erdi.

Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Adana 01 FK-KCT 1461 Trabzon FK: 3-0

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Fethiyespor: 5-1

Ekinciler İskenderunspor-Karacabey Belediyespor: 0-1

Kütahyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Kırklarelispor-Sultan Su İnegölspor: 1-0

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Serikspor: 1-1

Erzincan Futbol Yatırımları-12 Bingölspor: 1-0

Sakaryaspor-Ankara Demirspor: 1-2

Beyaz Grup

Ankaraspor-Aliağa Futbol: 1-1

Muşspor-Güzide Gebzespor: 2-0

GMG Kastamonuspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-6

Efor Çay Erbaaspor-Seza Çimento Elazığspor: 0-0

Sebatspor-Adana Demirspor: 5-1

İnegöl Kafkasspor-Çorluspor 1947: 0-0

68 Aksaray Belediyespor-Hatayspor: 4-1

Somaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 1-2

Menemen FK-ISBAŞ Isparta 32 Spor: 0-4

Kaynak: AA
GMG KastamonusporŞanlıurfasporFutbolAdanaTarımSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Doktorlardan oluşan kooperatif Adana’da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü Doktorlardan oluşan kooperatif Adana'da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı Sonu korkunç bitti Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti
Uğurcan Çakır’a dev talip Uğurcan Çakır'a dev talip
Çobanlar Grubu’na Ankara’da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira Çobanlar Grubu'na Ankara'da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira
Mantar zehirlenmesi sonrası kızından nakil yapılan Nurcan Alp, 8 gün sonra yaşamını yitirdi Mantar zehirlenmesi sonrası kızından nakil yapılan Nurcan Alp, 8 gün sonra yaşamını yitirdi
18:56
Galatasaray’da 5 ayrılık birden
Galatasaray'da 5 ayrılık birden
18:41
Belözoğlu Samandıra’daki değişimi savundu: “Ben bir ekiple geldim“
Belözoğlu Samandıra'daki değişimi savundu: "Ben bir ekiple geldim"
18:39
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı
18:09
Igli Tare’den Muriqi itirafı: Paris’e özel uçağı hazırdı ama Lazio’yu seçti
Igli Tare'den Muriqi itirafı: Paris'e özel uçağı hazırdı ama Lazio'yu seçti
18:05
Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var
Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var
18:00
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
17:28
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 19:11:23. #7.13#
SON DAKİKA: Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, 2. Lig'de 11. haftayı 6-1'lik galibiyetle kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android