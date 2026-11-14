Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, 2. Lig'de 11. haftayı 6-1'lik galibiyetle kapattı

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, 2. Lig'de 11. haftayı 6-1'lik galibiyetle kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 11. hafta, oynanan 17 karşılaşmayla tamamlandı. Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor GMG Kastamonuspor'u 6-1, Sebatspor da Adana Demirspor'u 5-1 yendi.
Futbolda Nesine 2. Lig gruplarında 11. hafta mücadelesi, yapılan 17 karşılaşmayla sona erdi.
Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Adana 01 FK-KCT 1461 Trabzon FK: 3-0
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Fethiyespor: 5-1
Ekinciler İskenderunspor-Karacabey Belediyespor: 0-1
Kütahyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1
Kırklarelispor-Sultan Su İnegölspor: 1-0
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Serikspor: 1-1
Erzincan Futbol Yatırımları-12 Bingölspor: 1-0
Sakaryaspor-Ankara Demirspor: 1-2
Beyaz Grup
Ankaraspor-Aliağa Futbol: 1-1
Muşspor-Güzide Gebzespor: 2-0
GMG Kastamonuspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-6
Efor Çay Erbaaspor-Seza Çimento Elazığspor: 0-0
Sebatspor-Adana Demirspor: 5-1
İnegöl Kafkasspor-Çorluspor 1947: 0-0
68 Aksaray Belediyespor-Hatayspor: 4-1
Somaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 1-2
Menemen FK-ISBAŞ Isparta 32 Spor: 0-4
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