Teknik direktör Bülent Uygun'un bir süredir yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun, yaşam mücadelesini kaybetti.
Genç kızının vefatı sonrası büyük üzüntü yaşayan Bülent Uygun'un, Adli Tıp Kurumu önünde taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Kızının vefat haberini Antalya'da katıldığı programda öğrenen tecrübeli teknik adam, Sakarya'daki Adli Tıp Kurumu'na geldi. Bülent Uygun, yaptığı açıklamada, "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın ikindide Sapanca'da aile mezarlığına defnedeceğiz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Kızının ölüm haberini alan Bülent Uygun'un zor anları - Son Dakika
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