Kızlarda şampiyon Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de düzenlenen okul sporları yıldız kızlar voleybol müsabakalarında Bilgi ortaokulu şampiyon oldu.

18 Temmuz Spor Salonu'nda yapılan 20 Kasım- 15 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan 25 okul 300 sporcunun katıldığı yıldız kızlar voleybol müsabakaları tamamlandı.

Müsabakalar sonunda Bilgi Ortaokulu birinci, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu ikinci, Hürriyet Ortaokulu üçüncü ve Yenivakıf Ortaokulu dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödüllerini Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan takdim etti. - DÜZCE