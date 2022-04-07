Klasik Yay Erkek Takımı, Türkiye rekoru kırdı - Son Dakika
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Klasik Yay Erkek Takımı, Türkiye rekoru kırdı

07.04.2022 12:46
Klasik Yay Erkek Takımı, Türkiye rekoru kırdı

Klasik Yay Erkek Takımı, Antalya'da düzenlenen 2022 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları yarışmasında Türkiye rekoru kırmayı başardı.

Klasik Yay Erkek Takımı, Antalya'da düzenlenen 2022 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları yarışmasında Türkiye rekoru kırmayı başardı.

Romanya'nın Bükreş kentinde 2019'da gerçekleştirilen Avrupa Grand Prix yarışmasında Mete Gazoz, Erdal Meriç Dal ve Fatih Bozlar'dan oluşan Klasik Yay Erkek Takımı'nın 2038 puanla kırdığı Türkiye rekoru, Antalya'da bir üst seviyeye taşındı.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde sıralama atışları yapılan 2022 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları yarışmasında Mete Gazoz, Samet Ak ve Efe Gürkan Maraş'tan oluşan takım, elde ettiği 2041 puanla yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu, rekor kıran sporcular ile teknik ekibi kutladı.

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Mete Gazoz, İlkbahar, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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