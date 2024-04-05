Klasik Yay Kadın Milli Takımı, Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Turnuvası\'nda Türkiye rekoru kırdı

Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Turnuvası'nda Klasik Yay Kadın Milli Takımı, Türkiye rekoru kırdı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde devam eden turnuvada sıralama atışları sonrasında Dünya Yenihayat, Elif Berra Gökkır ve Fatma Maraşlı'dan oluşan milli takım, toplamda 1978 puanla Türkiye rekorunun sahibi oldu.
Türkiye'yi klasik yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer, Mustafa Özdemir ve Harun Kırmızıtaş, klasik yay kadınlar kategorisinde Defne Derebaşı, Fatma Maraşlı, Aslı Er, Dünya Yenihayat, Zeynep Köse ve Elif Berra Gökkır temsil ediyor.
Turnuvada makaralı yay erkekler kategorisinde ise Türkiye adına Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin, makaralı yay kadınlar kategorisinde ise Hazal Burun, Begüm Yuva ve Ayşe Bera Süzer yarışıyor.
Organizasyonda 26 ülkeden 180 sporcu mücadele ediyor.
Yarışma, 7 Nisan Pazar günü yapılacak final atışlarıyla sona erecek.
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