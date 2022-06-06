Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma 2,735 milyon dolara satıldı - Son Dakika
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Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma 2,735 milyon dolara satıldı

06.06.2022 12:52
Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma 2,735 milyon dolara satıldı

Helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk sezonunda giydiği Los Angeles Lakers forması, açık artırmada 2,735 milyon dolara alıcı buldu.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk sezonunda giydiği Los Angeles Lakers forması, açık artırmada 2,735 milyon dolara alıcı buldu.

SCP Auctions müzayede evinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bryant'ın NBA'e adım attığı 1996-97 sezonunda, iki play-off maçı da dahil giydiği forma mezatla satıldı.

26 Ocak 2020'de 41 yaşındayken helikopter kazasında ölen Bryant, Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmiş, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü almıştı.

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Kaynak: AA

Kobe Bryant, Basketbolcu, Helikopter, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma 2,735 milyon dolara satıldı - Son Dakika

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