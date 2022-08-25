Darıcaspor yeni sezon için sahaya indi - Son Dakika
Üye Girişi

Darıcaspor yeni sezon için sahaya indi

25.08.2022 12:00
Darıcaspor yeni sezon için sahaya indi

Kocaeli 1.Amatör Küme'de mücadele eden Darıcaspor, 2022-2023 sezonu için antrenmanlara başladı.

Kocaeli 1.Amatör Küme'de mücadele eden Darıcaspor, 2022-2023 sezonu için antrenmanlara başladı.

Darıca'nın 1.Amatör Küme'deki temsilcisi Darıcaspor, yeni sezon için antrenmanlara başladı. Yeni sezonda şampiyonluk parolası ile yeşil sahaya çıkan takımı, ilk antrenmanında ilçe protokolü yalnız bırakmadı. Darıca'nın yenilenen modern Nenehatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi'nde gerçekleşen sezonun ilk antrenmanına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıcaspor Kulüp Başkanı Lokman Demirtaş, ve Darıcaspor yönetim kurulu üyeleri katıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, teknik heyet ve sporculara başarılar dileyerek takımla konuşma yaptı.

Göreve geldiği günden bu yana gösteriş ve reklamdan uzak çalışarak, tek gayesinin Darıca'ya hizmet olduğunun altını çizen Başkan Bıyık, Nenehatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi'nde kulüplerin ve sporcuların rahatlığını düşündüklerini ve ortaya çıkan eserden mutluluk duyduklarını kaydetti. Başkan Bıyık, Darıca'daki amatör kulüplerde forma giyen her oyuncunun, bir gün Darıca Gençlerbirliği forması giymesini arzu ettiğini, ardından ise Türkiye'nin 4 büyük olarak bilinen kulüplerine transfer olarak hem Darıca'yı hem de ülkemizi gururla temsil edeceklerine inandığını belirtti. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
İzmit Belediyesi Klarnet Tutkunlarını Buluşturuyor İzmit Belediyesi Klarnet Tutkunlarını Buluşturuyor Kocaeli'de kredi dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 8 zanlı tutuklandı Kocaeli'de kredi dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 8 zanlı tutuklandı Kocaeli'de bir çocuğun yorgun mermiyle başından yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor Kocaeli'de bir çocuğun yorgun mermiyle başından yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor
Kaynak: İHA

Muzaffer Bıyık, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Darıcaspor yeni sezon için sahaya indi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:51 Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hasta yatağından seslendi: Allah bitti demeden bitmez
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 18:23:38. #1.12#
SON DAKİKA: Darıcaspor yeni sezon için sahaya indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement