İdris Zengin Darıcaspor'da - Son Dakika
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İdris Zengin Darıcaspor'da

28.08.2022 10:40
İdris Zengin Darıcaspor'da

Kocaeli 1.Amatör Küme'de mücadele eden Darıcaspor, İdris Zengin'i renklerine kattı.

Kocaeli 1.Amatör Küme'de mücadele eden Darıcaspor, İdris Zengin'i renklerine kattı.

Gebzespor, Çayırovaspor, Darıca Gençlerbirliği, Dilovası Belediyespor, Bayramoğlu Darıca Kalespor, Tuzlaspor gibi takımlarda forma giyen ve birçok kez gol kralı olan İdris Zengin Darıcaspor ile sözleşme imzaladı.

Yeni takımının forması ile objektifler karşısına geçen Zengin, "İlçemizin güzide kulübü Darıcaspor ile anlaşmış bulunmaktayım. Kulüp başkanım Lokman Demirtaş'a, transfer sürecinde emeği geçen ve beni takımında görmek isteyen Başar hocama ve Darıcaspor ailesine teşekkür ederim" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Darıca Gençlerbirliği, Gebzespor, Dilovası, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İdris Zengin Darıcaspor'da - Son Dakika

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