Kocaeli, A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki ilk maçına Fransa ile ev sahipliği yapacak

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de 3. kez sahaya çıkacak.

Ay yıldızlı ekip, Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'nde yer alırken, bu seviyedeki ilk karşılaşmasını Kocaeli Stadı'nda oynayacak. Böylece Kocaeli, Türkiye'nin organizasyonun en üst ligindeki ilk maçına ev sahipliği yapan kent olacak.

???????Kocaeli, 2008'de başlayan A Milli Takım serüveninde yarın, dünya futbolunun önemli takımlarından Fransa'yı ağırlayacak. Ay-yıldızlı ekip, kentte daha önce oynadığı iki karşılaşmayı da kazanırken, üçüncü maçında Fransa karşısında bu seriyi sürdürmeye çalışacak.

Türkiye'nin Kocaeli'deki milli maç serüveni, 20 Ağustos 2008'de İsmetpaşa Stadı'nda oynanan Şili karşılaşmasıyla başladı.

Fatih Terim yönetimindeki Türkiye, Şili ile yaptığı özel maçtan Halil Altıntop'un 74. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Kocaeli, bu karşılaşmadan 17 yıl sonra ay-yıldızlı ekibin 14 Ekim 2025'te 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaştığı Gürcistan maçına ev sahipliği yaptı.

Bu kez Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye, Merih Demiral'ın iki, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'ün birer golüyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Böylece Kocaeli'de oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanan Türkiye, bu maçlarda 5 gol attı, kalesinde 1 gol gördü.

Kocaelili futbolcular da kadroda

Gürcistan karşılaşmasında Kocaeli doğumlu futbolcular Merih Demiral ve Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'de forma giydi. Merih Demiral, 22 ve 52. dakikalarda attığı gollerle milli takımın galibiyetine katkı sağladı.

Kocaelili iki futbolcu, yarın Fransa ile oynanacak karşılaşmanın da aday kadrosunda yer alıyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği karşılaşmada kaptanlık pazubendini Merih Demiral'ın takması bekleniyor. Kocaelili savunma oyuncusu, kaptan olarak sahaya çıkması halinde doğduğu kentte A Milli Takım'a Fransa karşısında liderlik edecek.

Türkiye-Fransa karşılaşmasıyla A Milli Takım'ın Kocaeli'de oynadığı maç sayısı 3'e çıkacak.

Kocaeli Stadı da Gürcistan karşılaşmasının ardından milli takımın kentteki ikinci maçına ev sahipliği yapacak.

Zidane, milli takımın başında ilk maçına çıkacak

Türkiye-Fransa karşılaşması, Fransız futbolunun önemli isimlerinden Zinedine Zidane açısından da ayrı anlam taşıyor.

Fransa Milli Takımı'nın başına geçen Zidane, bu görevdeki ilk maçına yarın Kocaeli'de çıkacak.

Futbolculuk kariyerinde Fransa ile 1998 FIFA Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Zidane, milli takım formasıyla Türkiye'ye karşı da iki kez sahaya çıktı.

Zidane, 1996 ve 2000 yıllarındaki karşılaşmalarda Fransa'nın Türkiye'ye karşı aldığı galibiyetlerde forma giydi.