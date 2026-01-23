Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk ettiği Haremspor'u uzatmalarda 99-97 mağlup etti.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Sait Nedim Çelik, Gündoğan Ali Balaban
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mert Gizir 3, Mustafa Baki Görür 13, Kyle Hunt 22, Mert Ulutaş 13, Keshun Sherrill 24, Göktürk Gökalp Ural 12, Kevin Kaspar 6, Ömer Faruk Ermat 2, Eren Özen, Ali Tuncer, Sertan İbrahim Sarı 4
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Haremspor: Armani Mandel Chaney 26, Ömercan Engin 5, Berkay Bayar 10, Baran Avşar 23, Bruno Cingala-mata 9, Muhammet Engin Kalkan 12, Berke Aygündüz 6, Murat Erensoy 6,
Başantrenör: Sertan Çakirer
1. Periyot: 20-20
Devre: 44-40
3. Periyot: 70-66
4. Periyot: 91–91 - KOCAELİ
Son Dakika › Spor › Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 99 Haremspor: 97 - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?