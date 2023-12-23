 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, OGM Ormanspor'a mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, OGM Ormanspor'a mağlup oldu

Türkiye Basketbol Ligi 16. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, OGM Ormanspor'a 85-83 mağlup oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, OGM Ormanspor\'a mağlup oldu
23.12.2023 - 21:08,  Güncelleme: 21:10
Abone Ol

Türkiye Basketbol Ligi 16. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği OGM Ormanspor'a 85-83 mağlup oldu.

Hakemler: Mesut Öztürk, Abdullah Koputan, Furkan Keseratar

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik, Ja Cori Payne 15, Keith Martin Stone 22, Kevin Kaspar 9, Barboros Bozkurt 6, Hakan Şanlı 2, Berke Baran Akçam, Mert Ulutaş 17, Eren Beyaz 10, Sertan İbrahim Sarı 2

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

OGM Ormanspor: Bilgehan Diril 2, Göktürk Gökalp Ural 12, Mertcan Solkol 4, Servet Alperen Kurnaz 16, Osman Gökhan Şirin 4, Yavuz Koça, Oğuzhan Tosun 10, Eric Buckner 22, Ian Bennett Miller 15

Başantrenör: Mehmet Kabaran

1.Periyot: 21-21

Devre: 36-40 (OGM Ormanspor lehine)

3. Periyot: 56-67 (OGM Ormanspor lehine) - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kağıtspor, basketbol, Türkiye, Kocaeli, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, OGM Ormanspor'a mağlup oldu - Son Dakika


21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19
İYİ Parti'den milli yas çağrısı İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09
Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19
Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18
TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28
Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı

Son Dakika
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19 İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09 Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19 Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18 TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28 Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41 Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12 Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 21:39:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, OGM Ormanspor'a mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement