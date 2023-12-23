Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, OGM Ormanspor\'a mağlup oldu

Türkiye Basketbol Ligi 16. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği OGM Ormanspor'a 85-83 mağlup oldu.
Hakemler: Mesut Öztürk, Abdullah Koputan, Furkan Keseratar
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik, Ja Cori Payne 15, Keith Martin Stone 22, Kevin Kaspar 9, Barboros Bozkurt 6, Hakan Şanlı 2, Berke Baran Akçam, Mert Ulutaş 17, Eren Beyaz 10, Sertan İbrahim Sarı 2
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
OGM Ormanspor: Bilgehan Diril 2, Göktürk Gökalp Ural 12, Mertcan Solkol 4, Servet Alperen Kurnaz 16, Osman Gökhan Şirin 4, Yavuz Koça, Oğuzhan Tosun 10, Eric Buckner 22, Ian Bennett Miller 15
Başantrenör: Mehmet Kabaran
1.Periyot: 21-21
Devre: 36-40 (OGM Ormanspor lehine)
3. Periyot: 56-67 (OGM Ormanspor lehine) - KOCAELİ
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