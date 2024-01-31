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Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Basketbolcu Barboros Bozkurt, Sakatlandı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Basketbolcu Barboros Bozkurt, Sakatlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Basketbolcu Barboros Bozkurt, Sakatlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu basketbolcu Barboros Bozkurt, Sigortam.Net ile oynanan müsabakada sol ayak bileği çıktı. Yapılan tetkikler sonucunda bağlarında sakatlık tespit edilen Bozkurt, en az 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

31.01.2024 17:14  Güncelleme: 17:14
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Sigortam.Net ile oynanan müsabakada sol ayak bileği çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu basketbolcu Barboros Bozkurt, en az 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

Türkiye Basketbol Ligi 21. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk ettiği Sigortam Net'e 57-81 mağlup oldu. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın son dakikalarında atış sonrası yere basarken sol ayak bileği çıkan deneyimli oyuncu Barboros Bozkurt'un durumu belli oldu. Sahadan sedyeyle çıkarılan ve hastaneye kaldırılan Bozkurt'un önce ayak bileği atele alındı ve ardından yapılan tetkikler sonrasında bağlarında sakatlık olduğu tespit edildi. En az 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacak olan başarılı basketbolcunun önümüzdeki hafta tekrar MR'ı çekilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Basketbolcu Barboros Bozkurt, Sakatlandı - Son Dakika
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