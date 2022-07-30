Futsal A Milli Takımı, Kocaeli'yi gezdi - Son Dakika
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Futsal A Milli Takımı, Kocaeli'yi gezdi

30.07.2022 10:02
Futsal A Milli Takımı, Kocaeli'yi gezdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gez-Gör Kocaeli programının son konukları Futsal Ampute A Milli Takımı sporcuları oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gez-Gör Kocaeli programının son konukları Futsal Ampute A Milli Takımı sporcuları oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Gez-Gör Kocaeli" programı, Avrupa Şampiyonası Seçme ve Hazırlık Kampı için Kocaeli'ye gelen Futsal Ampute A Milli Takımı sporcularını ağırladı. Kamp programlarının Kocaeli ayağında milli sporcular, Gez-Gör Kocaeli çerçevesinde kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezme fırsatı buldu. Uzman rehber eşliğinde tarih koridorunu ve Ormanya Doğal Yaşam alanını gezen milli sporcular, Kocaeli'nin tarihi ve doğal dokusuna hayran kaldı. Yoğun çalışma programlarının ardından güzel bir gün geçirme şansı bulan sporcular Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın'a teşekkür etti. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futsal A Milli Takımı, Kocaeli'yi gezdi - Son Dakika

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