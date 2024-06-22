Kocaeli'de bin 623 yiğit er meydanında ter döküyor - Son Dakika
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Spor

Kocaeli'de bin 623 yiğit er meydanında ter döküyor

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde bin 623 güreşçi kıyasıya mücadele ediyor. Şampiyon olan başpehlivan altın kemerin sahibi olacak.

22.06.2024 16:03
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- Kocaeli'de bin 623 yiğit er meydanında ter döküyor

KOCAELİ - Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar er meydanında ter dökmeye devam ediyor. Güreşlerde bin 623 güreşçi kıyasıya mücadele ederken, şampiyon olan başpehlivan altın kemerin sahibi olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin 16.'sı ikinci gününde devam ediyor. Bu yıl şampiyon güreşçi Bülent Gürbüz adına düzenlenen organizasyon yarın büyük finalle son bulacak. İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen müsabakada yiğitler er meydanına çıkarak hünerlerini sergiledi. Yağlı güreşlere 74 başpehlivan, 98 başaltı, 110 büyük orta olmak üzere toplam bin 623 güreşçi kayıt yaptırdı. Sahaya inen ve peşreve çıkan minik-1 boyundan, küçük orta büyük boyuna kadar olan güreşçiler, rakiplerinin sırtını yere getirmek için kol bağladı. İlk müsabakalar ile birlikte ter dökmeye başlayan pehlivanlar kısasıya mücadele etti. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi pehlivanların çayıra çıkarak kıran kırana mücadele ettiği 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde bugün başpehlivan 1, 2, 3 ve 4. tur güreşleri yapılıyor. Yarın ise başpehlivan çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları gerçekleştirilecek.

Şampiyon olan başpehlivana altın kemer verilecek

Günün sonunda şampiyon olan başpehlivan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli'ne özgü motiflerle süslenerek özel hazırlanmış altın kemerin sahibi olacak. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. organizasyonu olarak yapılan Sekapark etabında birinci olanlara ekstra 3 puan veriliyor. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde kendi boylarında ilk 64'e giren pehlivanlar da Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğrudan katılma hakkı kazanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaeli'de bin 623 yiğit er meydanında ter döküyor - Son Dakika

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