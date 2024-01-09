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Kocaeli'de Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Kocaeli'de Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Başladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 33 ilden 119 kadın sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonada 12 siklette mücadele edecek olan sporcular, 13 Ocak'a kadar ringe çıkacak.

Kocaeli\'de Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Başladı
09.01.2024 - 14:28,
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 33 ilden 119 kadın sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası büyük bir coşkuyla başladı. Eray Şamdan Spor Salonunda 12 siklette gerçekleştirilecek olan şampiyonada 33 ilden 119 kadın sporcu katılacak. Türkiye Boks Federasyonu tarafından 119 sporcu, 60 antrenör, 35 hakem ve 80 kulüp 13 Ocaka kadar mücadele edecek. Organizasyonda Elazığ'dan da 4 sporcu katıldı. Antrenör Cemil Döndü idaresinde Elazığ Belediyespor boksörleri 50 kiloda Remziye Yenikan, 60 kiloda Gizem Özer, 63 kiloda Sıla Kartal ve Yukarı Şehir Spor Kulübü'nden Türkan Giray Tan 50 kiloda Elazığ adına ringe çıkacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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