Kocaeli'de düzenlenen Cirit Şöleni nefesleri kesti - Son Dakika
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Spor

Kocaeli'de düzenlenen Cirit Şöleni nefesleri kesti

Kocaeli\'de düzenlenen Cirit Şöleni nefesleri kesti

Ata sporu olan ciridi genç nesillere aktarabilmek için Kocaeli'de düzenlenen şenlikte, at koşturan sporcular hünerleri ile nefesleri kesti. Yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte, sporcuların nefes kesen mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.

24.06.2024 11:00
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Ata sporu olan ciridi genç nesillere aktarabilmek için Kocaeli'de düzenlenen şenlikte, at koşturan sporcular hünerleri ile nefesleri kesti.

Kocaeli'de ata sporunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarma amacıyla Cirit Şöleni düzenlendi. Düzenlen şenliğe yüzlerce vatandaş katıldı. Halayların çekildiği, sanatçıların sahne aldığı etkinlik sonrası sporcular sahaya indi. Sporcularının nefes kesen mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu. Alanı dolduran vatandaşlar mücadeleyi ilgiyle takip etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Kültür, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli'de düzenlenen Cirit Şöleni nefesleri kesti - Son Dakika

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