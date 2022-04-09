Kocaeli'de karting şampiyonasının ilk ayağı tamamlandı - Son Dakika
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Kocaeli'de karting şampiyonasının ilk ayağı tamamlandı

09.04.2022 20:08
Kocaeli'de karting şampiyonasının ilk ayağı tamamlandı

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası'nda 2022 sezonunun 1. ayak müsabakaları tamamlandı.

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası'nda 2022 sezonunun 1. ayak müsabakaları tamamlandı.

Kocaeli Karting Kulübü (KO-KART) tarafından 4 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışlar, TOSFED Körfez Karting Pisti'nde antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. 2022 sezonunun ilk karting yarışı çerçevesinde her kategoride üçer yarış koşulacak. Toplamda 46 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada ilk ayaklardaki sonuçlar da belli oldu. Mini kategorisinde Rüzgar Evci, junior kategorisinde Emir Tanju, senior kategorisinde Kerim Sulyak ve master kategorisinde ise Mehmet Çınar ipi göğüsleyen isimler oldu.

Organizasyon, yarın yapılacak ikinci ve üçüncü ayak yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek. - KOCAELİ

Kocaeli'de karting şampiyonasının ilk ayağı tamamlandı
Kocaeli'de karting şampiyonasının ilk ayağı tamamlandı
Kocaeli'de karting şampiyonasının ilk ayağı tamamlandı
Kocaeli'de karting şampiyonasının ilk ayağı tamamlandı
Kocaeli'de karting şampiyonasının ilk ayağı tamamlandı
Kocaeli'de karting şampiyonasının ilk ayağı tamamlandı

YORUMLAR
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Türkiye, Kocaeli, Körfez, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaeli'de karting şampiyonasının ilk ayağı tamamlandı - Son Dakika


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