UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi biletini İsveç ekibi Örebro SK kaptı - Son Dakika
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UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi biletini İsveç ekibi Örebro SK kaptı

27.08.2022 17:22
UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi biletini İsveç ekibi Örebro SK kaptı

Kocaeli'de oynanan UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi Ön Eleme F Grubu'nda İsveç ekibi Örebro SK, tüm maçlarını kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Kocaeli'de oynanan UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi Ön Eleme F Grubu'nda İsveç ekibi Örebro SK, tüm maçlarını kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Müsabakaların Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynandığı UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi Ön Eleme F Grubu'nda lider belli oldu. Şişlispor, Örebro SK, Stuttgarter FC 2020 ve Georgians Tbilisi'den oluşan grupta tüm maçlarını kazanıp 9 puan toplayan İsveç ekibi Örebro SK, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. İsveç temsilcisi, gruptaki ilk maçında Gürcistan ekibi Georgians Tbilisi'yi 5-3'lük skorla geçti. Örebro, ikinci maçında ise Türk temsilcisi Şişlispor'u 10-3 mağlup etti. İsveç takımı, bugün oynanan müsabakada da Alman ekibi Stuttgarter FC'yi 2-1'lik skorla yendi.

Öte yandan Türkiye'den katılan Şişlispor grupta oynadığı 2 maçta Örebro SK ve Stuttgarter FC'ye mağlup olarak Şampiyonlar Ligi biletini elinden kaçırdı. Kırmızı-siyahlılar bugün grubun son maçını Georgians Tbilisi ile oynayacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi biletini İsveç ekibi Örebro SK kaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi biletini İsveç ekibi Örebro SK kaptı - Son Dakika
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