Kocaeli'de Süpermoto Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Kocaeli'de Süpermoto Şampiyonası Başladı

Kocaeli\'de Süpermoto Şampiyonası Başladı
11.07.2026 15:09
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Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Kocaeli'de başladı. Final yarışı yarın.

Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Kocaeli'de start aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2026 yarış takviminde yer alan organizasyon, Başiskele ilçesindeki Motor Sporları Gelişim Merkezi'nde düzenleniyor.

Sporcular, süpermoto open/3, süpermoto 85 cc ve süpermoto 65 cc, 50 cc ve 50 cc mini kategorilerinde mücadele ediyor.

İlk gün programı, resmi antrenman turlarıyla başladı. Pilotlar, antrenmanların ardından ana yarışların start dizilişini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmek için piste çıktı.

Şampiyonanın 4. ayak yarışları, yarın yapılacak final mücadeleleriyle tamamlanacak. Sabah antrenmanlarının ardından başlayacak final yarışlarında pilotlar performanslarını sergileyecek.

Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verilecek.

Şampiyonada ayrıca, Türkiye Motosiklet Federasyonunun, 6-10 yaş arasındaki 13 sporcunun mücadele ettiği "Türkiye ANLAS MiniGP 110" ve "FIM MotoMini Türkiye Serisi" yarışları da düzenleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaeli'de Süpermoto Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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