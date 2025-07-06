Kocaeli'deki Yıldızlar Avrupa Judo Kupası müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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Kocaeli'deki Yıldızlar Avrupa Judo Kupası müsabakaları tamamlandı

Kocaeli\'deki Yıldızlar Avrupa Judo Kupası müsabakaları tamamlandı
06.07.2025 21:51
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Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda madalyalar sahiplerini buldu.

Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda madalyalar sahiplerini buldu.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan organizasyonda, 16 ülkeden 459 sporcu mücadele etti.

Milli judocular, 17 altın, 13 gümüş ve 20 bronz olmak üzere toplam 50 madalya kazanarak madalya sıralamasında zirvenin sahibi oldu.

Turnuvada dereceye giren sporcular şu şekilde:

13 yaş altı kızlar

28 kilo

1- Gülşüm Yiğit-Türkiye

2- Gülfem Aysıma Aydon-Türkiye

3- Azra İzgi-Türkiye

36 kilo

1- Aldina Nugman-Kazakistan

2- Nikol Nikolova-Bulgaristan

3- Çağla Maltepe-Türkiye

3- Zeynep Coşkun-Türkiye

40 kilo

1- Samira Samenova-Kazakistan

2- Rüya Dirin-Türkiye

44 kilo

1- Erva Şen-Türkiye

48 kilo

1- Belinay Kavak-Türkiye

52 kilo

1- Serra Demir-Türkiye

+57 kilo

1- Yağmur Korkmaz-Türkiye

2- Fatma Nur Genç-Türkiye

3- Gökçe Tayyan-Türkiye

3- Aissulu Yerbolat-Kazakistan

13 yaş altı erkekler

30 kilo

1- Mosaab Alshemeri-Kuveyt

2- Yussuf Kanat-Kazakistan

3- Georgi Kostov-Bulgaristan

34 kilo

1- Yaser Güner-Türkiye

2- Yağız Duman-Türkiye

3- Kerem Uras Felek-Türkiye

3- Ahmed El Adawi-Mısır

38 kilo

1- Abdullah Khudiyev-Azerbaycan

2- Yahya Gez-Türkiye

3- Emil Aleksandrov-Bulgaristan

3- Pavel Pavlov-Bulgaristan

42 kilo

1- Davut Gez-Türkiye

2- Hassan Kareem-Mısır

3- Nikolay Krachunov-Bulgaristan

3- Ömer Furkan Yağcılar-Türkiye

46 kilo

1- Omar Alassad-Mısır

2- Rostislav Georgiev-Bulgaristan

3- Muhanna Alhajri-Kuveyt

3- Ömer Talha Özbay-Türkiye

50 kilo

1- Mehmet Talha Oruç-Türkiye

2- Nikolaos Lourentzatos-Yunanistan

55 kilo

1- Alii Khasanov-IJF

+60 kilo

1- Yiğitalp Çakır-Türkiye

2- Şükrü Malik Ciltepe-Türkiye

15 yaş altı kızlar

36 kilo

1- Elifsu Esenboğa-Türkiye

2- Erva Eren-Türkiye

3- Ilgın Zincir-Türkiye

3- Hira Isnas-Türkiye

40 kilo

1- Elvan Kırt-Türkiye

2- Yağmur Meral-Türkiye

3- Melek Saraç-Türkiye

3- Elif Sanier-Türkiye

44 kilo

1- Sude Akan-Türkiye

2- Ramina Abisheva-Kazakistan

3- Semanur Acar-Türkiye

3- İlayda Kurt-Türkiye

48 kilo

1- Büşra Birleşik-Türkiye

2- Fatima Zehra Turan-Türkiye

3- Tatia Gigilashvili-Gürcistan

3- Yağmur Tabassum Abdullayeva-Azerbaycan

52 kilo

1- Betül Yılmaz-Türkiye

2- Sunay Vasif Macidova-Azerbaycan

3- Leyla Tazegül-Türkiye

3- Medine Özdurmuşoğlu-Türkiye

57 kilo

1- Barbare Kozmanashvili-Gürcistan

2- Leona Culjak-Bosna Hersek

3- Zaharia Georgieva-Bulgaristan

3- Anastasia Shushania-Gürcistan

63 kilo

1- Victoriya Stulba-Kazakistan

2- Zeynep Deniz Tezcan-Türkiye

3- Mariami Gorgodze-Gürcistan

3- Aylin Melisa Abalı-Türkiye

70 kilo

1- Hira Kılkış-Türkiye

2- Anastasia Ignatkov-Bosna Hersek

3- Rabia Yağmur Özbudak-Türkiye

3- Ledi Bezhanishvili-Gürcistan

+70 kilo

1- Ecrin Yavuz-Türkiye

2- Nia Gulbiani-Gürcistan

3- Ecrin Sude Çevik-Türkiye

3- Sümeyye Işıktas-Türkiye

15 yaş altı erkekler

38 kilo

1- Shapagat Amandyk-Kazakistan

2- Tunar Elvin Hacılı-Azerbaycan

3- Mansur Mubarak-Kazakistan

3- Roman Bobrov-IJF

42 kilo

1- Nikoloz Mighrijanashvili-Gürcistan

2- Kerem Çebi-Türkiye

3- Mahammad Kamal Seferov-Azerbaycan

3- Akbar Imran Qadirli-Azerbaycan

46 kilo

1- Süleyman Doğru-Türkiye

2- Andria Tsurtsumia-Gürcistan

3- Saba Bodaveli-Gürcistan

3- Qerib Malik Atabayev-Azerbaycan

50 kilo

1- Shokhjakhon Usmonov-Özbekistan

2- Nurakhmet Zhubatkan-Kazakistan

3- Emil Natiq Murvaladov-Azerbaycan

3- Samet Buluk-Türkiye

55 kilo

1- Lazare Barateli-Gürcistan

2- Demir Atakan-Türkiye

3- Antonio Nikolov-Bulgaristan

3- Andrea Gutashvili-Gürcistan

-60 kilo

1- Davit Gugusiani-Gürcistan

2- Nuru Rashad Sadiqzada-Azerbaycan

3- Mihraç Efe Özbay-Türkiye

3- Nugzar Asatiani-Gürcistan

66 kilo

1- Nugzar Lamazoshvili-Gürcistan

2- Alikhan Yerbolatuly-Kazakistan

3- Iman Elçin Mosumov-Azerbaycan

3- Gabriel Kvavadze-Gürcistan

73 kilo

1- Temur Miladze-Gürcistan

2- Mehemmedeli Mehdi-Azerbaycan

3- Mate Tsibadze-Gürcistan

3- Giorgi Nozadze-Gürcistan

+73 kilo

1- Alikhan Temiyev-Kazakistan

2- Hasgül Efe Tolu-Türkiye

3- Sabir Bayram Barxudarli-Azerbaycan

3- Gocha Chogovadze-Gürcistan

Kaynak: AA

kocaeli, Turnuva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli'deki Yıldızlar Avrupa Judo Kupası müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

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