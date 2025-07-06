Kocaeli\'deki Yıldızlar Avrupa Judo Kupası müsabakaları tamamlandı

Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda madalyalar sahiplerini buldu.
Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan organizasyonda, 16 ülkeden 459 sporcu mücadele etti.
Milli judocular, 17 altın, 13 gümüş ve 20 bronz olmak üzere toplam 50 madalya kazanarak madalya sıralamasında zirvenin sahibi oldu.
Turnuvada dereceye giren sporcular şu şekilde:
13 yaş altı kızlar
28 kilo
1- Gülşüm Yiğit-Türkiye
2- Gülfem Aysıma Aydon-Türkiye
3- Azra İzgi-Türkiye
36 kilo
1- Aldina Nugman-Kazakistan
2- Nikol Nikolova-Bulgaristan
3- Çağla Maltepe-Türkiye
3- Zeynep Coşkun-Türkiye
40 kilo
1- Samira Samenova-Kazakistan
2- Rüya Dirin-Türkiye
44 kilo
1- Erva Şen-Türkiye
48 kilo
1- Belinay Kavak-Türkiye
52 kilo
1- Serra Demir-Türkiye
+57 kilo
1- Yağmur Korkmaz-Türkiye
2- Fatma Nur Genç-Türkiye
3- Gökçe Tayyan-Türkiye
3- Aissulu Yerbolat-Kazakistan
13 yaş altı erkekler
30 kilo
1- Mosaab Alshemeri-Kuveyt
2- Yussuf Kanat-Kazakistan
3- Georgi Kostov-Bulgaristan
34 kilo
1- Yaser Güner-Türkiye
2- Yağız Duman-Türkiye
3- Kerem Uras Felek-Türkiye
3- Ahmed El Adawi-Mısır
38 kilo
1- Abdullah Khudiyev-Azerbaycan
2- Yahya Gez-Türkiye
3- Emil Aleksandrov-Bulgaristan
3- Pavel Pavlov-Bulgaristan
42 kilo
1- Davut Gez-Türkiye
2- Hassan Kareem-Mısır
3- Nikolay Krachunov-Bulgaristan
3- Ömer Furkan Yağcılar-Türkiye
46 kilo
1- Omar Alassad-Mısır
2- Rostislav Georgiev-Bulgaristan
3- Muhanna Alhajri-Kuveyt
3- Ömer Talha Özbay-Türkiye
50 kilo
1- Mehmet Talha Oruç-Türkiye
2- Nikolaos Lourentzatos-Yunanistan
55 kilo
1- Alii Khasanov-IJF
+60 kilo
1- Yiğitalp Çakır-Türkiye
2- Şükrü Malik Ciltepe-Türkiye
15 yaş altı kızlar
36 kilo
1- Elifsu Esenboğa-Türkiye
2- Erva Eren-Türkiye
3- Ilgın Zincir-Türkiye
3- Hira Isnas-Türkiye
40 kilo
1- Elvan Kırt-Türkiye
2- Yağmur Meral-Türkiye
3- Melek Saraç-Türkiye
3- Elif Sanier-Türkiye
44 kilo
1- Sude Akan-Türkiye
2- Ramina Abisheva-Kazakistan
3- Semanur Acar-Türkiye
3- İlayda Kurt-Türkiye
48 kilo
1- Büşra Birleşik-Türkiye
2- Fatima Zehra Turan-Türkiye
3- Tatia Gigilashvili-Gürcistan
3- Yağmur Tabassum Abdullayeva-Azerbaycan
52 kilo
1- Betül Yılmaz-Türkiye
2- Sunay Vasif Macidova-Azerbaycan
3- Leyla Tazegül-Türkiye
3- Medine Özdurmuşoğlu-Türkiye
57 kilo
1- Barbare Kozmanashvili-Gürcistan
2- Leona Culjak-Bosna Hersek
3- Zaharia Georgieva-Bulgaristan
3- Anastasia Shushania-Gürcistan
63 kilo
1- Victoriya Stulba-Kazakistan
2- Zeynep Deniz Tezcan-Türkiye
3- Mariami Gorgodze-Gürcistan
3- Aylin Melisa Abalı-Türkiye
70 kilo
1- Hira Kılkış-Türkiye
2- Anastasia Ignatkov-Bosna Hersek
3- Rabia Yağmur Özbudak-Türkiye
3- Ledi Bezhanishvili-Gürcistan
+70 kilo
1- Ecrin Yavuz-Türkiye
2- Nia Gulbiani-Gürcistan
3- Ecrin Sude Çevik-Türkiye
3- Sümeyye Işıktas-Türkiye
15 yaş altı erkekler
38 kilo
1- Shapagat Amandyk-Kazakistan
2- Tunar Elvin Hacılı-Azerbaycan
3- Mansur Mubarak-Kazakistan
3- Roman Bobrov-IJF
42 kilo
1- Nikoloz Mighrijanashvili-Gürcistan
2- Kerem Çebi-Türkiye
3- Mahammad Kamal Seferov-Azerbaycan
3- Akbar Imran Qadirli-Azerbaycan
46 kilo
1- Süleyman Doğru-Türkiye
2- Andria Tsurtsumia-Gürcistan
3- Saba Bodaveli-Gürcistan
3- Qerib Malik Atabayev-Azerbaycan
50 kilo
1- Shokhjakhon Usmonov-Özbekistan
2- Nurakhmet Zhubatkan-Kazakistan
3- Emil Natiq Murvaladov-Azerbaycan
3- Samet Buluk-Türkiye
55 kilo
1- Lazare Barateli-Gürcistan
2- Demir Atakan-Türkiye
3- Antonio Nikolov-Bulgaristan
3- Andrea Gutashvili-Gürcistan
-60 kilo
1- Davit Gugusiani-Gürcistan
2- Nuru Rashad Sadiqzada-Azerbaycan
3- Mihraç Efe Özbay-Türkiye
3- Nugzar Asatiani-Gürcistan
66 kilo
1- Nugzar Lamazoshvili-Gürcistan
2- Alikhan Yerbolatuly-Kazakistan
3- Iman Elçin Mosumov-Azerbaycan
3- Gabriel Kvavadze-Gürcistan
73 kilo
1- Temur Miladze-Gürcistan
2- Mehemmedeli Mehdi-Azerbaycan
3- Mate Tsibadze-Gürcistan
3- Giorgi Nozadze-Gürcistan
+73 kilo
1- Alikhan Temiyev-Kazakistan
2- Hasgül Efe Tolu-Türkiye
3- Sabir Bayram Barxudarli-Azerbaycan
3- Gocha Chogovadze-Gürcistan
Son Dakika › Spor › Kocaeli'deki Yıldızlar Avrupa Judo Kupası müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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