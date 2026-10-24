Kocaeli Extreme Yarışı Kandıra\'da 16 takımın katılımıyla start aldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2026 Extreme Kupası'nın üçüncü ayağı olan Kocaeli Extreme Yarışı start aldı.

Kandıra Belediyesi işbirliğiyle 4x4 Osmanlı Offroad Spor Kulübü tarafından Pembe Kayalıklar mevkisinde 16 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyon, Kandıra Belediyesi önündeki start seremonisiyle başladı.

Zorlu arazi koşulları, engeller ve teknik geçişlerin yer aldığı parkurda mücadele eden sporcular, 4x4 araçlarıyla belirlenen kapılardan hatasız geçmek ve parkurun güçlüklerini aşmak için yarışıyor.

Konvansiyonel şasisi üzerinde değişiklik yapılmamış araçların TR1, özel olarak hazırlanmış şasiye sahip araçların ise TR2 kategorisinde mücadele ettiği organizasyon, yarın saat 17.30'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.