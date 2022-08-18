Kocaeli haberleri! Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksine bakım yapılacak - Son Dakika
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Kocaeli haberleri! Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksine bakım yapılacak

18.08.2022 12:17
Kocaeli haberleri! Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksine bakım yapılacak

Kocaeli haberleri: Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'nin bakımının yapılmasına ilişkin düzenlenen ihalede en düşük teklif 3 milyon 181 bin 885 TL oldu.

Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'nin bakımının yapılmasına ilişkin düzenlenen ihalede en düşük teklif 3 milyon 181 bin 885 TL oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor'un antrenmanlarına da ev sahipliği yapan Alparslan Türkeş Spor Kompleksi futbol stadının çim sahasını sentetik çime revize ederek, bakımını yapacak. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu'nda düzenlenen ihaleye 7 firma katılırken, en düşük teklif 3 milyon 181 bin 885 TL 91 kuruş oldu.

1790 kişi kapasiteli Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'nde mevcut sahanın sentetik çim yapım işini gerçekleştirilecek. Yapılacak işler çerçevesinde, mevcut bulunan çim sahanın sentetik çime revizyonu, altyapı sisteminin değiştirilmesi ve 2 küçük yedek kulübesi yapımı bulunuyor. - KOCAELİ

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Sevilen sokak lezzeti: Midye dolma Sevilen sokak lezzeti: Midye dolma
Kaynak: İHA

Alparslan Türkeş, Körfez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli haberleri! Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksine bakım yapılacak - Son Dakika

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