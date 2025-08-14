Kocaeli\'nde Modern Futbol Sahası Tamamlanma Aşamasında

Kocaeli'de amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla Alikahya bölgesinde inşa edilen FIFA onaylı modern futbol sahasında yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin daha sağlıklı ortamlarda spor yapmalarına imkan sağlamak ve kentteki sporun çıtasını yükseltmek hedefiyle Alikahya'ya modern bir spor tesisi kazandırıldı. Alikahya Dumlupınar Mahallesi'nde 10 bin metrekarelik alana kurulan tesis, amatör maçların da oynanabileceği 105x68 metre ölçülerinde FIFA onaylı sentetik çim sahaya sahip.

Sporseverlerin konforu için tesise bin kişi kapasiteli, çelik çatılı bir tribün inşa edildi. Tribünün yapımında 50 ton demir kullanıldığı belirtildi. Tesis bünyesinde ayrıca duş ve tuvaletlerin bulunduğu 2 sporcu soyunma odası, hakem odaları, idari ve teknik ofisler ile seyirciler için 3 ayrı tuvalet alanı yer alıyor.

Geçici kabul sürecine girilen tesiste, çevre düzenlemesi ve küçük imalat işleri gibi son rötuşlar yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tesisin kısa süre içinde amatör spor kulüplerinin ve bölge halkının hizmetine sunulması planlanıyor. - KOCAELİ