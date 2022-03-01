Kocaeli'nin şampiyonları Avrupa kürsüsünde - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'nin şampiyonları Avrupa kürsüsünde

01.03.2022 18:59
Kocaeli'nin şampiyonları Avrupa kürsüsünde

Kağıtspor'un başarılı judocuları, Avrupa Açık Judo Turnuvasından 2 gümüş madalya ile döndü.

Kağıtspor'un başarılı judocuları, Avrupa Açık Judo Turnuvasından 2 gümüş madalya ile döndü.

Kağıtspor'un judocuları, ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Polonya'nın Varşova şehrinde 34 ülkeden 497 sporcunun yarıştığı Avrupa Açık Judo Turnuvasında mücadele eden Kocaelili sporcular, turnuvadan 2 gümüş madalya ve olimpiyat puanları ile döndü. Avrupa Açık Judo Turnuvasında 48 kilogramda mücadele eden başarılı sporcu Sıla Ersin, rakiplerini tek tek eleyerek finale kadar çıkmayı başarsa da finalde rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Bir diğer sporcu Ömer Kemal Aydın da yine gümüş madalyanın sahibi oldu. Turnuvada başarı ile mücadele eden Kocaeli'nin başarılı sporcuları elde ettikleri dereceler ile Olimpiyat yolunda puan toplamayı başardı. Şampiyonada kürsüde yer alan Sıla Ersin ve Ömer Kemal Aydın'ın yanı sıra Merve Azak 5., Münir Ertuğ ise 7. olarak turnuvadan olimpiyat puanı ile döndü. - KOCAELİ

Kocaeli'nin şampiyonları Avrupa kürsüsünde

YORUMLAR
500
Yazarlar ve okuyucular Kitap Fuarı'nda buluştu Yazarlar ve okuyucular Kitap Fuarı'nda buluştu Son dakika haberi! Judocu Fidan Ögel, Avrupa'da bronz madalya kazandı Son dakika haberi! Judocu Fidan Ögel, Avrupa'da bronz madalya kazandı Yangında zarar gören iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı Yangında zarar gören iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı

Gümüş Madalya, Kağıtspor, Kocaeli, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaeli'nin şampiyonları Avrupa kürsüsünde - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Basın toplantısında "Korkaksın" çıkışı! İngiltere Başbakanı Johnson neye uğradığını şaşırdı
18:24 Batılı ülkeler rezervlerin yarısına erişimini dondurdu! Putin bu durum karşısında ne yapacak?
18:07 Vatandaşlar son anda yetişti! Yaşlı çift ailevi sorunlar sebebiyle el ele tutuşup intihar etmek istedi
18:04 24 bin TL'lik malzemeyi 4 bin TL'ye satmışlar! Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile görüştü! Rusya-Ukrayna saldırıları ana gündem maddesiydi
17:54 Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi
17:46 Gol kralı olmuştu! Ukraynalı futbolcu Martynenko, evine atılan bomba sonucu yaşamını yitirdi
17:39 Kerim Aktürkoğlu, Servet Çetin'in rekorunu kırmaya hazırlanıyor! Sadece 13 maçı kaldı
17:30 Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de saldırı düzenlenecek bölgelerin belirlendiğini açıkladı: Bir an önce uzaklaşın
17:04 2 yıldır forma şansı bulamayan Beşiktaşlı Jeremain Lens'ten çarpıcı açıklamalar: Durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 19:13:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'nin şampiyonları Avrupa kürsüsünde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement