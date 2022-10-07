Kocaeli spor haberleri: Başiskele kış spor okulları için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
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Kocaeli spor haberleri: Başiskele kış spor okulları için hazırlıklar tamamlandı

07.10.2022 12:26
Kocaeli spor haberleri: Başiskele kış spor okulları için hazırlıklar tamamlandı

Kocaeli haberi: Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz spor okulları bu kış aylarında da geleceğin sporcularını yetiştirecek.

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz spor okulları bu kış aylarında da geleceğin sporcularını yetiştirecek.

Başiskele Belediyesi, kış spor okulları için tüm hazırlıklarını tamamladı. Çocukların ve gençlerin beklentilerini karşılamak ve spor kültürünü oluşturarak sağlıklı yaşama destek vermek amacıyla hayata geçirilen kış spor okullarına, ilçede ikamet eden 4-16 yaş arasındaki çocuklar başvurabilecek. Kayıtlar ise 10 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

Yetenekli sporcuların da ortaya çıkarılmasını sağlayacak kış spor okullarında yüzme, basketbol, voleybol, karate, masa tenisi, cimnastik, güreş ve satranç dallarında eğitimler verilecek. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Başiskele, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli spor haberleri: Başiskele kış spor okulları için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

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