Kocaelili veteran güreşçiler dünyanın zirvesinde

Bulgaristan'da düzenlenen 2022 Dünya Veteran Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlular ülkeye madalyayla döndü.

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde yapılan 2022 Dünya Veteran Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Büyükşehir Belediye Kağıtspor'lu güreşçilerden Abdülhamit Altun altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldu. Milli takım adına mücadele eden Kocaeli'nin pehlivanlarından Faruk Akkoyun ve Ali İmamoğlu bronz madalya kazanırken Mustafa Bayram gümüş madalya ile kürsüde yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti Bulgaristan Filibe Konsolosu Korhan Kungeru, Bulgaristan'daki Türk milletvekili Ahmet Ahmetov ve Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk ödül törenine katılarak sporculara destek verdi ve onları tebrik etti. - KOCAELİ