Kocaelispor 1-0 Karagümrük\'e Yenildi

09.05.2026 22:13
Kocaelispor, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu; gol Anıl Yiğit Çınar'dan geldi.

Trendyol Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

69. dakikada Verde'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topa yükselen Anıl Yiğit Çınar topu kafa vuruşla ağlara gönderdi. 0-1.

72. dakikada Agyei'nin ceza yayının solundan ceza sahasının içine gönderdiği ara pasta topla buluşan Tayfur kaleci Furkan ile karşı karşıya kaldı. Tayfur'un sol çaprazdan yakın mesafeden çektiği sert şutta kaleci Furkan gole izin vermedi. Sonrasında ofsayt bayrağı kalktı.

78. dakikada Haidara'nın soldan ceza sahasına ortasında Serdar topa kayarak dokundu ancak kaleci Furkan topu kontrol etti.

88. dakikada Smolcic'in soldan ortasında Rivas'ın ceza sahası içinde kafayla indirdiği topla buluşan Tayfur Bingöl gelişine şut çekti ancak top az farkla auta çıktı.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Can Alp

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz (Rigoberto Rivas dk. 46), Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Massadio Haidara, Mahamadou Sissoho (Darko Churlinov dk. 73), Cafumana Show (Esat Yusuf Narin dk. 87), Can Keleş (Tayfur Bingöl dk. 60), Joseph Nonge Boende (Habib Ali Keita dk. 46), Daniel Agyei, Serdar Dursun

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Karol Linetty, Furkan Gedik, Samet Yalçın

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Ricardo Esgaio, Davide Biraschi, Igor Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp, Bartuğ Elmaz, Matias Kranevitter (Daniele Verde dk. 58), Berkay Özcan, Shavy Babicka (Barış Kalaycı dk. 89), Serginho (Anıl Yiğit Çınar dk. 68), Tiago Çukur,

Yedekler: Berke Can Evli, Tarık Buğra Kalpaklı, Fatih Kurucuk, Sam Larsson, Burhan Ersoy, Muhammed Kadıoğlu, Ahmed Traore

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Gol: Anıl Yiğit Çınar (dk. 69) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Cafumana Show, Tayfur Bingöl (Kocaelispor) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

