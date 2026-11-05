Kocaelispor 10 haftada kalesinde 9 gol gördü, iç sahadaki 5 maçın 4'ünde gol yemedi

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, sezonun 10 haftalık periyodunda savunmada başarılı performans sergiledi.

Yeşil-siyahlı takım, sezonda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Ligde Fenerbahçe ve Arca Çorum FK ile 16 puan elde eden Kocaeli temsilcisi, averajla 8. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı müsabakaların yarısını kazanan Kocaelispor, maç başına 1,6 puan ortalaması yakaladı.

Geride kalan bölümde kalesinde 9 gole engel olamayan teknik direktör Selçuk İnan'ın öğrencileri, Trabzonspor'un ardından ligin en az gol yiyen 2. takımı oldu.

Körfez temsilcisi, maç başına kalesinde ortalama 0,90 gol gördü.

Yeşil-siyahlı takımı ligde yediği 10 golle Fenerbahçe, 11'er golle Kasımpaşa ve Amed Sportif Faaliyetler, 12'şer golle de Beşiktaş ve Galatasaray takip etti.

Kale 21 yaşındaki Serhat'a emanet

İç sahadaki 5 maçın 4'ünde gol yemedi

Kocaelispor, bu sezon sahasında sırasıyla Amed Sportif Faaliyetler, Samsunspor, Gaziantep FK, Göztepe ve Çaykur Rizespor'la karşılaştı.

Göztepe maçında kalesinde 2 gol gören Körfez temsilcisi, diğer müsabakalarda kalesini gole kapattı.

Söz konusu maçların tamamında kaleyi 21 yaşındaki genç file bekçi Serhat Öztaşdelen korudu.

Geçen sezona göre kalesinde gördüğü gol sayısı azaldı

Süper Lig'e 16 yıl aradan sonra 2025-26 sezonunda yükselen Kocaelispor, inişli çıkışlı geçen performansıyla ligde kalma hedefine ulaştı.

Geçen sezon ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden Körfez temsilcisi, 14 gol yedi.

Yeşil-siyahlı ekip, geçen sezonun aynı haftasına göre kalesinde 5 gol daha az gördü.

Öte yandan müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda sahasında Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor'u 3-0 yenerek yoluna devam etti.