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Kocaelispor: 2-0 - Son Dakika

Kocaelispor: 2-0

24.12.2021 21:27
Kocaelispor: 2-0

STAT: Yeni AdanaHAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Cemal Alpay, Mehmet ŞengülADANASPOR: Karacıc - Isaac, Evren, Roche (Dk. 90+6 Kıngsley), Uğurcan, Benasser, Celil (Dk. 90+6 Rüştü), Hıfsullah İsmail, Ahmethan (Dk. 83 Kadir), Fıratcan, Tetteh (Dk.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Cemal Alpay, Mehmet ŞengülADANASPOR: Karacıc - Isaac, Evren, Roche (Dk. 90+6 Kıngsley), Uğurcan, Benasser, Celil (Dk. 90+6 Rüştü), Hıfsullah İsmail, Ahmethan (Dk. 83 Kadir), Fıratcan, Tetteh (Dk. 77 Bruns)KOCAELİSPOR: Korcan - Dıogo, Mehmet, Atila, Alpay, Omolo (Dk. 71 Mandjeck), Semih (Dk. 76 Mevlüt), Dıop (Dk. 84 İsa), Pereıra (Dk. 46 Tısdell), Benhur, Yiğitali (Dk. 46 Kubilay)GOLLER: Dk. 19 Roche, Dk. 90+2 Fıratcan (Adanaspor)KIRMIZI KART: Dk.87 Tısdell (Kocaelispor)SARI KARTLAR: Celil (Adanaspor), Mehmet, Semih, Omolo, Mandjeck, Tısdell (Kocaelispor)Spor Toto 1'inci Lig 19'uncu hafta maçında Adanaspor, sahasında Kocelispor'u 2-0 mağlup etti.7'nci dakikada Pereira'nın pasında topu kontrol eden Yiğitali, ceza yayı önünden sert vurdu. Karacic sağ çaprazdan topu kornere çeldi.14'üncü dakikada Adanaspor atağında İsmail rakipten topu çalarak rakip sahaya ilerledi. İsmail'in ara pasında topla buluşan Fıratcan'ın gelişine vuruşu kaleci Korcan'da kaldı.19'uncu dakikada Adanaspor'un sağdan korner atışında Celil ortayı yaptı. Gelen topa Roche altı pas içerisinde kafa ile vurdu, Alpay'dan seken top ağlara gitti: 1-0.İlk yarı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle bitti.52'nci dakikada Fıratcan'ın sağdan ortasında Ahmethan yükselip kafayı vurdu. Top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.87'nci dakikada sol kanattan içeri sokulmak isteyen İsmail'e faul yapan Tisdell ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.90+2'nci dakikada Adanaspor atağında soldan hızla ilerleyen Bruns kaleyi karşıdan gören açıdan sert vurdu. Top direkten geri döndü. Dönen topu İsmail arka direğe gönderdi. Fıratcan topa dokunarak ağlara gönderdi: 2-0.Karşılaşma Adanaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

- Adana
Kocaelispor: 2-0
Kocaelispor: 2-0
Kocaelispor: 2-0
Kocaelispor: 2-0
Kocaelispor: 2-0
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Oğuzhan Çakır, Adanaspor, Adana, Evren, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kocaelispor: 2-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kocaelispor: 2-0 - Son Dakika
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