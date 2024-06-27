Kocaelispor, 2025 sezonu hazırlıklarına başladı

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2025 sezonu hazırlıkları başladı. İdmanda konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kaliteli bir kadro oluşturduklarını ifade ederek, geçen sezon en büyük sıkıntıyı forvet hattında yaşadıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'de ekiplerinden Kocaelispor, Brunga tesislerinde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleşen antrenmanda yeni yönetim de hazır bulundu. Amaçlarının sezon sonunda takımı şampiyonluğa ulaştırıp 15 yıllık hasrete son vermek olduğunu söyleyen Ertuğrul Sağlam, "Bu doğrultuda çalışmalarımız lig bittiği an itibarıyla başlamıştı. Bugüne kadar yeni yönetim ile olumlu ve koordineli bir şekilde çalıştık. Transfer çalışmalarında bir noktaya geldik. Bizi Süper Lig'e taşıyacak kadronun bu sene inşallah çok doğru bir şekilde organize edilip, kadro planlamasının çok doğru bir şekilde yapılıp, daha sonraki süreci de istediğimiz şekilde geçip, Kocaelispor'un yıllardır süren Süper Lig hasretine bizim cevap verme zorunluluğumuz var. Geçen sene çok yaklaştığımız Süper Lig'e sonrasında kendi hatalarımız sebebiyle rakiplerimize hediye ettik" dedi.

"Geçtiğimiz sezonun en büyük sıkıntısı forvetti"

İki adet stoper ve iki adet forvet transferlerinin olacağına dikkat çeken tecrübeli teknik adam geçtiğimiz sezonun en büyük sıkıntılarından birinin golcü sıkıntısı olduğunu vurguladı. Sağlam, "Sağ kenar ve ofansif bir orta saha alarak transferi tamamlamayı düşünüyoruz. Defans oyuncularından bir tanesi yabancı olacaktır. Taraftarımız emin olsun ki; bundan önceki yaptığımız transferlerimiz ile de ne kadar kaliteli bir takım oluşturacağımızın sinyalini verdik. Bundan sonraki transferlerde bu kalitede hatta daha üzerinde olacaktır. Sadece bu sene bizi Süper Lig'e taşıyacak kadroyu değil Süper Lig'de de iskeletini oluşturacağımız kadroyu hazırlıyoruz. Bundan taraftarımız emin ve rahat olsunlar" şeklinde konuştu.

Furkan Özyapı: "İsmail Yüksek kendisini çok geliştirdi"

Kocaelispor'un yeni transferi Furkan Özyapı da antrenmanda yerini aldı. Eski takım arkadaşı A Milli Takım oyuncusu İsmail Yüksek ile telefonda görüştüğünü söyleyen Özyapı, "İsmail kardeşim kendisini çok geliştirdi. Hak ettiği yerlere ulaştı. Ben de çok seviniyorum. Üç günde bir konuşuyoruz. Hakkımda inşallah hayırlısı olur. Onun için de hayırlısı olsun" dedi.

Kocaelispor formasını giyeceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Furkan Özyapı, "Hakkımızda hayırlısı olsun. Şehrimin takımını hep beraber hakettiği yerlere taşıyacağız yolun sonu şampiyonluk olacak. O zaman da Kocaelispor'da adım geçmişti. İrtibata da geçmişlerdi ama olmadı. Şimdi oldu. İnşallah hayırlısı olmuştur. Elimden geleni yapacağım. Takdir hocanındır. Bizim görevimiz çalışmak ve sonra forma beklemektir. Şu an forma numarası için bir şey söylemem doğru olmaz. Uyum sürecim var. Hocamız hakkında çok iyi şeyler duydum, üst düzey bir teknik adam. Tanışacağız, çalışacağız. İnşallah sezon sonunda hak ettiğimiz ve hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşırız. Rekabete hazırım. Takımın menfaatleri adına hep birlikte çalışacağız. Ondan sonrası takdir hocamızındır" diye konuştu.

Sekiz diye tabir edilen bölgede daha verimli olduğunu belirten Özyapı, "Orta sahanın her yerinde görev aldım. Altı oynatan veya sekiz oynatan hocalarımız oldu. Yeri geldi 10 numara da oynadım. 10 numarada ne kadar verim verdim, tartışılır. Sırtı dönük oynama özelliğimi hocalar biraz zayıf gördü. Sekiz, sekiz buçuk diye tabir edilen bölgede daha verimli olduğumu düşünüyorum. Hocamızın takdiridir tabi. Bir şey söylemem doğru olmaz" ifadelerinin kullandı.

Geçen sezon da lige şampiyonluk parolasıyla başladıklarını hatırlatan kaleci Gökhan Değirmenci ise, "İlk yarıda iyi bir performans sergilemiştik ama ikinci yarıda maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Gerçekten kötü bir ikinci yarı geçirdik. Genel anlamda hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşamadık. Play-off oynadık. Play-off maçında da elendik. Geçen sene bence çıkabilirdik ama yapacak bir şey yok, önümüze bakacağız artık" dedi - KOCAELİ