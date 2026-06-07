Kocaelispor'a Geçici Transfer Tedbiri - Son Dakika
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Kocaelispor'a Geçici Transfer Tedbiri

Kocaelispor\'a Geçici Transfer Tedbiri
07.06.2026 01:41
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FIFA Clearing House ihlali nedeniyle Kocaelispor'a geçici transfer tedbiri uygulandı.

KOCAELİSPOR Basın Sözcüsü Kadir Genç, FIFA Clearing House sistemiyle ilgili bazı maddelerin ihlali nedeniyle kulübe geçici transfer tedbiri uygulandığını açıkladı.

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, yeşil-siyahlı kulübe uygulanan transfer tedbirine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FIFA Clearing House sistemi ilgili maddelerinin ihlali sebebiyle kulübümüze geçici transfer tedbiri uygulamıştır. İlgili sistemdeki ihlallerin giderilmesi ve kulübümüzün sisteme tam ve eksiksiz biçimde entegre olabilmesi adına gerekli idari adımlar atılmıştır. En geç 12 Haziran 2026 tarihine kadar sistem entegrasyonu gerçekleşecek ve tedbir kaldırılacaktır. Tüm sürecin bilgimiz dahilinde olduğu hususunu camiamızın bilgilerine saygılarımızla sunarız"

Kaynak: DHA

Kocaelispor, Finans, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor'a Geçici Transfer Tedbiri - Son Dakika

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