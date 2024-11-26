Kocaelispor, Adanaspor'a Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kocaelispor, Adanaspor'a Hazırlanıyor

Kocaelispor, Adanaspor\'a Hazırlanıyor

Kocaelispor'un oyuncuları, Adanaspor ile oynayacakları maç öncesi Bandırmaspor beraberliğini değerlendirdi.

26.11.2024 17:34
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Trendyol 1. Lig'de Adanaspor'u ağırlayacak olan Kocaelispor'un oyuncuları Muharrem Cinan ile Josip Vukovic, Bandırmaspor beraberliğini ve Adanaspor karşılaşması hazırlıklarını değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Adanaspor'u ağırlayacak olan Kocaelispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kocaeli ekibinin başarılı futbolcuları Muharrem Cinan ile Josip Vukovic, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Ligde tekrar galibiyet serisi yakalamak istediklerini ifade eden Muharrem Cinan, "Maç aslında bizim beklediğimiz gibi başladı, üstünlüğümüzü koyduk. Galibiyet golünü de bulduk. Fakat yan toptan bir gol yedik ve motivasyonumuz biraz kayboldu. Sonra tekrar toparladık. Biz böyle düşünmemiştik aslında, gol yemeyeceğimizi düşünüyorduk biz. İkinciyle oynadık, zor bir maç, tabii her maç zor. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin, 1 puanı koruyacaksın. Biz onu yaptık, güzel bir galibiyet serisi yakalamıştık. Şimdi o bozuldu, fakat kaybolmuş bir şey yok. Şimdi tekrar bir galibiyet serisi yapacağız, buna inanıyorum. Bizim için her maç zor. Maç maç bakıyoruz, rakibimizin puan durumundaki yeri bizi pek ilgilendirmiyor. Çünkü her maç 3 puan, bunun bilincindeyiz. O yüzden her maç aynı motivasyonla çıkıyoruz. Güzel bir seri yakalamak istiyoruz" dedi.

"Maksimum katkıyı sağlamak istiyorum"

Kendi performansı hakkında değerlendirmelerde bulunan Cinan, "Kendi performansımın şu an giderek arttığını düşünüyorum. Takım motivasyonu, takım uyumu o süreci de atlattığımı düşünüyorum. Elimden geldiğince maksimum katkıyı sağlamak istiyorum hem defansif hem ofansif olarak. Daha iyi olacak bence. Maçlar geçtikçe, oynadıkça birbirimize bağlandıkça daha iyi oluyor. Her şey daha güzel olacak" diye konuştu.

"Rakibin kim olduğunun ve sıralamadaki yerinin bizde hiçbir önemi yok"

Taraftardan aynı desteği beklediklerini aktaran Muharrem Cinan, "Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, soğuk havaya rağmen geldiler ve bizi 90 dakika desteklediler. Biz aynı desteği tekrar istiyoruz. Dediğim gibi bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz, Adanaspor'la başlamak istiyoruz. Yani rakibin kim olduğunun ve sıralamadaki yerinin bizde hiçbir önemi yok. Galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Öncelik Adanaspor maçı. Bunun için dün başladık antrenmanlarımıza. Ben galibiyet için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı düşünüyorum ki galip ayrılacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İki puan bıraktığımıza üzüldüm"

Ertuğrul Sağlam'ın kendisine her zaman destek olduğuna vurgulayan Cinan, "Bu takım lider olmak için şampiyon olmak için kuruldu. Bunun üstesinden gelebilecek bir takım. Evet liderlik zor, rakipler ona göre hazırlanıyor. Ama biz bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ertuğrul Sağlam çok büyük bir hoca ve antrenör. Desteğini çok iyi hissediyorum. Her zaman olumlu ya da olumsuz her şeyi söyler. Futbolcunun gelişiminde katkısı var. Belki maç sonunda attığımız golde biz bir puan aldık ama biz iki puan bıraktık. Ben buna üzüldüm, bir puan aldığımıza sevinmedim. Çünkü öyle bir maç olduğunu da düşünmüyordum. O yüzden üzüldüm ve Ertuğrul hoca teselli etti" ifadelerini kullandı.

"İyi bir takımları var ve biz oraya kazanmak için çıkacağız"

Ligde hiçbir maçın kolay olmadığına dikkat çeken Josip Vukovic ise, "Beklediğimiz gibi zor bir maçtı. Bandırma iyi bir takım, kompakt oynayan bir takım. Aslında beklediğimiz gibi olmadı ama son dakikada 1 puanı almayı başardık. Benim kariyerimde ilk kez böyle bir şey geliyor. Sıçrarken o esnada topun arkaya gitmesini istemiyordum ve arkamda da birisinin olduğunu düşündüm hamleyi yaptım ve maalesef kendi kalemize gitti. Biz bu ligde hiçbir maçın kolay olmadığını biliyoruz, tabi şuan puan durumuna baktığınızda Adana aşağılarda olabilir ama iyi bir takımları var ve biz oraya kazanmak için çıkacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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