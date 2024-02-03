 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaelispor, Adanaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor, Adanaspor'u 1-0 Yendi

Kocaelispor, Adanaspor\'u 1-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü 60. dakikada Beridze attı. Kocaelispor'da Vukovic, Yusuf Abdioğlu ve Cem Ekinci sarı kart gördü. Adanaspor'da ise Evren Korkmaz sarı kartla cezalandırıldı.

03.02.2024 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

Hakemler: Yasin Kol, Kadir Beyaz, Selim Şeniz

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Emir Ortakaya, Yusuf Abdioğlu, Atilla Turan, Vukovic (Dk 84 Fofana), Sheidaev (Dk. 73 Cem Ekinci), Candeias, Amaral (Dk.66 Yusuf Cihat Çelik), Beridze (Dk. 66 Barış Alıcı), Tanque (Dk.84 Kouakou)

Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Ferhat Katipoğlu (Dk.73 Lukaku), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Feyzi Yıldırım, Harun Alpsoy (Dk.73 Devran Şenyurt), Hakkı Türker, Yepie (Dk.43 Kubilay Aktaş), Diakite (Dk.64 Burhan Tuzun), Oberlin (Dk. 64 Ayuk), Fernandes

Goller: Dk. 60 Beridze (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk.18 Vukovic, Dk.69 Yusuf Abdioğlu, Dk. 87 Cem Ekinci (Kocaelispor), Dk. 90+3 Evren Korkmaz (Adanaspor)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, sahasında Adanaspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Yusuf Abdioğlu, Adanaspor, Trendyol, Kocaeli, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Adanaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 18:58:47. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Adanaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement