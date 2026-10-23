Kocaelispor, Alanyaspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi

Kocaelispor, Alanyaspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Konuk ekibin golleri 27. dakikada Berkan Kutlu, 42. dakikada Baku'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Kocaelispor ile karşılaşıyord. Mücadelenin ilkyarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada sol kanatta topla buluşan Baku'nun sert şutu defansa çarparak üstten auta çıktı.
27. dakika sol kanattan Rivas'ın ortasında ceza sahası içinde Berkan'ın gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
32. dakikada sağ kanattan Hagi'nin ortasında ceza sahası içine açtığı ortaya yükselen İbrahim Kaya'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
42. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde ön direkte Aye'nin pasında topu önünde bulan Baku'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğrul, Mehmet Salih Mazlum
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Duarte, Hagi, İbrahim Kaya, Arda Usluoğlu
Yedekler: Mert FurkanBayram, Bedirhan Özyurt, Enes Keskin, Omar Ben Ali, Meschack, Hwang, Cedric, İzzet Aksoy, Maestro, Yusuf Özdemir
Teknik Direktör: Joao Pereira
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Rivas, Dijksteel, Emir Ortakaya, Uğur Kaan Yıldız, Berkan Kutlu Sissoho, Show, Sousa, Baku, Aye
Yedekler: Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Maglica, Agyei, Gulliksen, Metehan Altunbaş, Mustafa Ege Bilim, Fatihhan Demir, Onur Öztonga, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Goller: Berkan Kutlu (dk. 27), Baku (dk. 42) (Kocaelispor)
Sarı kart: Emir Ortakaya (Kocaelispor)
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