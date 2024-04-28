Kocaelispor - Bandırmaspor Maçının Ardından Teknik Direktörler Değerlendirdi - Son Dakika
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Kocaelispor - Bandırmaspor Maçının Ardından Teknik Direktörler Değerlendirdi

Kocaelispor - Bandırmaspor Maçının Ardından Teknik Direktörler Değerlendirdi

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Kocaelispor, Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ettikten sonra teknik direktörler maçı değerlendirdi. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçı kazanarak play-off ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırmak istediklerini belirtti. Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise takımın maddi ve manevi sıkıntı yaşadığını ve üzgün olduklarını ifade etti.

28.04.2024 19:11
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Trendyol 1. Lig'de 3-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlanan Kocaelispor – Bandırmaspor maçının ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Kocaelispor'un Bandırmaspor'u Yusuf Cihat Çelik, Amaral ve Vukovic'in golleriyle 3-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi. Kritik haftada 3 puanı hanesine yazdıran Kocaelispor'da Teknik Direktör Mustafa Gürsel basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Maçtan önce de söylemiştim; bu maçı kazanarak play-off ile ilgili kafamızda soru işareti kalmasın istiyorduk. Sonra bitirebildiğimiz en üst noktada bitirmek istiyorduk. Amacımız sonraki maçlarda da elimizden gelenin en iyisini yapmak. Orası ayrı bir kulvar. Ligle alakası olmayan maçlar oynayacağız, çıkma hedefiyle alakalı. Maça iyi başladık. Maçı koparacak çok pozisyonlar bulduk, değerlendiremedik. İkinci yarı beklemediğimiz anda gol yedik. Sonrasında oyuna tepki verdik. Çok güzel bir şey. Cihat'ın çok güzel vuruşuyla bulduğumuz golden sonra pozisyonları değerlendirdik. Kazanmasını bildik. Mutluyuz. Bandırmaspor da ilk başladığım camia. Onlara da bundan sonra başarılar diliyorum. Önümüzdeki Bodrum maçına ve sonrasında Sakarya maçına bakacağız. Oyuncularımıza da istek ve arzularından, mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Geçen hafta da isteklilerdi ama sonuca yansıtamamıştık. Çalışacağız" dedi.

"Tüm oyuncularımız çok değerli"

Oyuncu tercihleri ve final vuruşlarıyla ilgili soruları da yanıtlayan Gürsel, "Kendi oyun modelimizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Hücum da oynasak arkada gerekli önlemleri alarak oynamamız gerekiyor. Önde oynarken arkada da doğru oynamak gerekiyor. Adım adım daha iyiye gidiyor. Geldiğimiz günden bu yana kat ettiğimiz mesafe benim için önemli. Oyunsal anlamda epey yol kat ettiğimize inanıyorum. Sonucu almamız gereken maçlar oynuyoruz, bu da bizi bazen üzdü. Futbolda kim dışarda kalırsa o soruluyor, şimdi de Kouakou. Biz ekibiz. Hiç bireysel bakmıyorum. Hepsiyle aynı çalışmayı yapıyorum. Biri oynadığında diğeri dışarda kalacak. 21 kişilik kadroda bir de genç almak zorundayız. Benim için oynasa da, oynamasa da tüm oyuncularım çok değerli. Bazen oynamadan da takıma çok şey verebilirsiniz. Rekabetin içine girip kendilerini yukarı çekecekler. Amaç takımı hedefe ulaştırmak. Taktiksel değişiklikler yapıyoruz. En iyisini yapmak için buradayız" diye konuştu.

"Ana hedefimiz lig bittikten sonra başlıyor"

Esas hedeflerinin lig bittikten sonra başladığını belirten Mustafa Gürsel, "Biz çalışmaya devam edeceğiz. Ama güzelliği burada. Bazen bir pozisyona girip galip geliyorsunuz, bazen on pozisyona girip kazanamayabiliyorsunuz. Ülkemizdeki futbol iklimi tamamen sonuca odaklı. Benim için takımın oyunu, pozisyon üretmesi önemli. Devamı takımı geliştirmeye çalışıyorum. Futbolun sevilmesinin nedeni bunlar. Emir iyi oynadı. İlk yarıda çok iyiydi, orada istediğimizi yaptı. 6 numarayı başarılı oynadı. Ama artık hamle zamanları geliyor. Gol yedik diye hamle yapmadık. Kazanmak için o hamleleri yapacaktık zaten. Gol gelince hemen yaptık. Ama Emir'in oyunundan memnunum, stoperdeki oyunundan da memnunum. Biz takımız. İyi olması için, başarı için bunu iyi karmamız lazım. Davit hazır gelmedi. Hazır olmadığı için o tepkileri verdi. Şu anki Davit belki o tepkileri vermedi. Antrenmanlardaki isteğini, çalışmasını biliyordum. Şimdi oyuna girdi ve isteğini yansıttı. Hedefin son bölümündeyiz. Telafisi olmadığı için kayıplar bizi de üzüyor. Ana hedefimiz geçen haftaki ya da bu haftaki maç değil. Ana hedefimiz lig bittikten sonra başlıyor. Orayı iyi oynarsak bir şey yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Yusuf Şimşek: "Şapkayı önüme koyarım"

Ligde maddi ve manevi anlamda sıkıntı yaşayan takımlardan biri olduklarını dile getiren Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise, "Kocaelispor'u tebrik ediyorum. İlk yarı çok iyi oynadılar, golleri kaçırdılar. İkinci yarı değişiklikler bizim adımıza olumluydu. Golü de bulduk. Golden sonra yaptığımız basit hatadan dolayı ilk golü yedik. Öne geçtiğimiz maçlarda gol yedikten sonra kırılgan takım oluyoruz. Üzgünüz. Bu ligde maddi ve manevi sıkıntısı olmayan takımlardan biriyiz. Yönetimimizi, onursal başkanımızı, buraya kadar gelen taraftarımızı üzdüğümüz için üzgünüm. Rakip tarafın deplasman takım hocasını istifaya davet etmesi sıkıntı. Ben şapkamı önüme koyarım ama oyuncu arkadaşlarım da koymalı Ben bu sene 4'üncü hocayım. Başka da bir şey söylemek istemiyorum" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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