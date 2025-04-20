Kocaelispor Başkanı'ndan Kutlama Daveti: 'Coşkuyu Birlikte Yaşayalım' - Son Dakika
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Kocaelispor Başkanı'ndan Kutlama Daveti: 'Coşkuyu Birlikte Yaşayalım'

Kocaelispor Başkanı\'ndan Kutlama Daveti: \'Coşkuyu Birlikte Yaşayalım\'

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, taraftarları kutlamalara davet ederek Süper Lig'e dönüşün heyecanını paylaştı. Durul, zaferin ardından birlikte kutlama yapacaklarını belirtti.

20.04.2025 14:26  Güncelleme: 14:27
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Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yeşil-siyahlı taraftarları kutlamalara davet ederek, "Uzun yıllar beklediğimiz bu anı bir daha aynı heyecan ve atmosferde yaşayamayacağız. Herkes zamana ayırsın. Coşkuyu birlikte yaşayalım. Kutlamaların tadını çıkaralım" dedi

Sezonun bitimine 4 maçı kala Trendyol Süper Lig biletini alan Kocaelispor'da Başkan Recep Durul, Esenler Erokspor maçı öncesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulundu. Durul, "Her ne kadar şampiyon olsak da yine sahaya çıkıp Kocaelispor'a yakışacak şekilde mücadelemizi vereceğiz. Maçtan sonra da kentimize toplu dönüş olacak; gişelerden çıkıp kutlamalara katılacağız. Valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, şehrimizin büyükleri, taraftarımız ve halkımıza birlikte program yapacak, kutlamanın tadını çıkaracağız. Herkes zaman ayırsın. Kocaelispor'un, şehrimizin mutluluğunun tadını hep birlikte çıkaralım. Uzun yıllar beklediğimiz bu anı bir daha aynı heyecan ve atmosferde yaşayamayacağız. Dolayısıyla bu coşkuyu mutlaka hep birlikte yaşayalım. Takımımızı birlikte karşılayalım ve meydanda olalım. Birlikte sevinelim" dedi.

"Taraftarımızın mutlu olacağı güçlü kadro kuracağız"

Zor süreçten geçildiğini ve gelecek yılı doğru planlayacaklarının da altını çizen Başkan Recep Durul, "Çok gözyaşı döktük, çok acı çektik ama başarıya giden yolda çekilen acı da, cefa da kutsaldır. Hep birlikte bu kutsal yolculuğun da en son meyvesini yiyeceğiz. Birkaç gün tadını çıkaracağız. Ondan sonra kolları sıvayıp Süper Lig için hazırlıklara başlayacağız. Şehrimize, camiamıza hayırlı olsun. 16 yıl sonra uzak kaldığımız Süper Lig'e geri döndük. Kalıcı ve yapıcı bir şekilde kadromuzu oluşturacağız. Rekabetçi ve güçlü bir kadroyla birlikte, taraftarımızın da mutlu olacağı Süper Lig kadromuzu kurup yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Küçük büyük katkısı olan herkese teşekkür ederim"

Kocaelispor'un başarısında emeği olan herkese teşekkür eden Durul, "Kocaelispor'un başarısı için geçmişten bugüne kimin katkısı varsa; hepsi Kocaelispor'a hizmet etmiştir. Tüm paydaşlarımıza, taraftarlarımıza, yönetici arkadaşlarımıza, takıma emeği geçen hocalarımıza, Tahir başkanımıza, şehir büyüklerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kimin katkısı varsa küçükten büyüğe her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca basın mensuplarını da eklemek istiyorum. Basınımız şehrimizin yüzü. Takımla kamuoyunun iletişimini, bağlarını sağlayan önemli bir değer. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Başkanı'ndan Kutlama Daveti: 'Coşkuyu Birlikte Yaşayalım' - Son Dakika

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