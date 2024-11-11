Kocaelispor Başkanı\'ndan Saldırı Açıklaması

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Trendyol 1.Lig'de Sakarya spor'u deplasmanda mağlup eden ve maç bitiminde tünelde yaşanan arbedede iki futbolcusu darp edilen Kocaelispor'un kulüp başkanı Recep Durul, "Futbolcularımıza saldırdılar. Bunu yapanlara bedelini ödeteceğiz" dedi

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Kocaelispor'un kulüp başkanı Recep Durul saha içinde yaşanan gerginlikler ve maç sonu tünelde yaşanan istenmeyen olaylarla ilgili İHA muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Öncelikle 42 yıl sonra deplasmanda elde edilen galibiyetten dolayı mutluluğunu paylaşan başkan Durul, "Mutluyum. Şehir mutlu, taraftar mutlu. Tadını çıkarıyoruz" dedi.

"Galibiyet primini futbolculara bıraktım"

Soyunma odasında futbolculara açıkladığı primle ilgili detayları da paylaşan başkan Durul, "Primi futbolculara bıraktım. Ne istiyorsanız bana söyleyin dedim. 250 bin lira istediler. Bende 241 bin lira yaptım, sonu Kocaeli'nin plakası olsun dedim. 42 yıldır deplasmanda galip gelemiyorduk. Bu sene artık o sene diyoruz. Şampiyonluk inşallah bu sene bu şehre gelecek. Çocuklar bunu hak etti. İyi mücadele oldu" şeklinde konuştu.

"Bu camiaya hakaret edenler bedelini ödeyecekler"

Maç bitiminde tünelde yaşanan darp olaylarına da değinen kulüp başkanı Recep Durul, "Sahada mücadele ve oyun vardı. Ama saha dışındaki olaylar maalesef çok çirkindi. Bazı yöneticiler hiç yakışmayacak şekilde futbolcularımıza saldırdı. Bir futbol maçında yaşananlardan biz utandık ama onlar utanmadılar. İnşallah bunları yapanlara da bedelini ödeteceğiz. Bu camiaya hakaret edenler bedelini ödeyecekler. Gökhan ve Ahmet Oğuz darbe gördü. Gökhan'ın yüzüne aldığı darbenin izini herkes gördü. Ahmet'in de sırtında bir sürü izler var. Koridorda bazı kendini bilmez kişiler tarafından bazı oyuncularımız darp edildi. Buna güvenlik maalesef çare bulamadı, engel olamadı. Futbolcularımız orada yara aldı. Haricinde taraftarımızdan da saldırıya uğrayanlar oldu. Bu işin takipçisi olacağız ve bedelini ödettireceğiz. Maç çıkışında futbolcu ailelerimize ve yöneticilerimize yönelik saldırı oldu ama ağır bir yaralanma yok. Ne kasıtla yaptılar bilemiyorum ama teşebbüs var. Taraftarımız yokken, iki tane güzide kulübün yöneticileri, futbolcuları Türkiye'de 80 milyonun izlediği bir karşılaşmada, bunların olması çok çirkindi. Kocaelispor büyük bir camiadır. Geçmiş dönemde de başarılarıyla taraflı tarafsız herkesin gönlünde taht kurmuştur. 2 tane kendini bilmez yüzünden bunları camiaya mal etmek istemiyoruz ama bir zafiyet vardı, tedbirler yetersizdi. Bu konuda gerçekten gerekli mercilere müracaatlarımızı yaparak hakkımızı arayacağız" diye konuştu.

"Hukukçularımızla birlikte gerekeni yapacağız"

Önce oyuncuları sağlık kontrolüne götüreceklerini söyleyen Durul, "Avukatlarımız hazırlıklarını yapacaklar. İl bazında, ulusal bazda ve federasyon bazında girişimlerimizi yapacağız. Kocaelispor mutlaka bunun hesabını soracaktır. Olay daha sıcaklığını koruduğu için şu yaptı, bu yaptı diyemeyiz. Oturup değerlendireceğiz. Kocaelispor'umuzun yapması gereken girişim neyse hukukçularımızla birlikte onu yapacağız" açıklamalarında bulundu.

"Türk spor kamuoyuna mesajım; toplumsal bilinci geliştirmemiz gerekiyor"

Son olarak spor kamuoyuna seslenen başkan Recep Durul, "Futbol demek fair-play demektir. Uluslararası normlar da bunu söylüyor. Atatürk yıllar önce de bunu söylemiş; 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' diye. Sevgi, barış, dostluk ve kardeşlikten oluşan bir temadır, spor. Bu bilinci kendine aşılamayan, içselleştirmeyen insanlar nobran bir yapıya dönüşüyor ve sonrasında stadyumlarda terör estiriyorlar. Bu yüzden toplumsal bilincimizi geliştirmemiz gerekiyor. Spor, dostluk ve kardeşliktir, bunu unutmamak, bunun dışına çıkmamak lazım. Türk spor kamuoyuna mesajım budur. Bunun dışına çıkınca da maalesef bu tür şeyler oluyor" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ