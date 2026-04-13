Kocaelispor Başkanı Recep Durul: Galatasaray\'a sahayı dar ettik

13.04.2026 00:16
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, 1-1 biten Galatasaray maçı sonrası konuştu. Mücadeleyi değerlendiren Durul, "Dediğimizi yaptık. Sahada cevap vereceğiz dedik. Rakip takıma sahayı dar ettik'' ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı lider Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor Başkanı Recep Durul, zorlu mücadelenin ardından Sports TV'ye açıklamalarda bulundu. 

''GALATASARAY'A SAHAYI DAR ETTİK''

Mücadeleyi değerlendiren Recep Durul, Galatasaray'a sahayı dar ettiklerini belirterek "Dediğimizi yaptık. Sahada cevap vereceğiz dedik. Rakip takıma sahayı dar ettik.'' dedi.  

''PAHALI AYAKLAR DEĞİL, TAKIM OYUNU KAZANIR''

Sözlerine devam eden Durul, ''Tüm Türkiye bu akşam Kocaelispor'un onurlu duruşunu gördü. Herkes oyunumuzu takdir etti. Çok gururluyuz. Pahalı ayaklar değil, yıldız oyuncular değil, takım oyunu kazanır." değerlendirmesinde bulundu. 

Yorumlar (1)

    Yorumlar (1)

  • B. Fatih B. Fatih:
    Olm sen rüya mı görüyon.2 pozisyon dışında sshada yoktu takımınız daha da artistlik peşindesin 3 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
