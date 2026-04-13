Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı lider Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor Başkanı Recep Durul, zorlu mücadelenin ardından Sports TV'ye açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Recep Durul, Galatasaray'a sahayı dar ettiklerini belirterek "Dediğimizi yaptık. Sahada cevap vereceğiz dedik. Rakip takıma sahayı dar ettik.'' dedi.
Sözlerine devam eden Durul, ''Tüm Türkiye bu akşam Kocaelispor'un onurlu duruşunu gördü. Herkes oyunumuzu takdir etti. Çok gururluyuz. Pahalı ayaklar değil, yıldız oyuncular değil, takım oyunu kazanır." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor Başkanı Recep Durul: Galatasaray'a sahayı dar ettik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)