Kocaelispor, Beşiktaş Maçına Hazır
23.02.2026 19:01
Selçuk İnan, Beşiktaş'a karşı kazanmak için sahada olacaklarını vurguladı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Beşiktaş ne kadar güçlü olursa olsun, bu maçı kazanmak ve puanlar almak için sahaya çıkacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Kocaelispor, hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürürken, idman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, siyah-beyazlıların son dönemde formda ve oyuncularının da çok iştahlı olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın istekli oyununun, bireysel performanslara da yansıdığını aktaran İnan, "Çok formda bir takıma karşı kendi sahamızda oynayacağız. Bizim gibi takımların bütün sezon boyunca bu kadar yüksek tempoda oynaması kolay değil. Ama oyuncularımız bugüne kadar bunu sahaya yansıttı. Bence Beşiktaş maçı da bizim için bu maçlardan biri olmalı. Daha önce iç sahada oynadığımız maçlar gibi istemeliyiz. Beşiktaş ne kadar güçlü olursa olsun, bu maçı kazanmak ve puanlar almak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

İnan, takımdaki sakat ve cezalı oyunculara da değinerek bazı futbolcuların fiziksel sorunlar yaşadığını ancak sahaya çıkacak oyuncuların performansına odaklandıklarını dile getirdi.

Kadro tercihlerini birçok parametreye göre yaptıklarını anlatan İnan, "Ben rakibe göre hazırlanıyorum ve elimdeki oyuncuların en iyilerini sahaya sürmeye çalışıyorum. Bazen elimizde olmayan nedenlerden dolayı değişiklik yaptığımız oluyor." ifadelerini kullandı.

İnan, ligdeki puan durumuna bağlı olarak konfor alanı içerisinde olmadıklarını düşündüğünü kaydederek, "Biz artık neredeyse ligde kalmayı garantiledik, üstede çıkamayacak bir takım halindeyiz' gibi söylemler çok sevmediğim şeyler. Çünkü çok önemli maçlara çıkıyoruz. Maddi ve manevi açıdan maç kazanmak çok değerli. Oyuncularımda şuana kadar benim gibi olmaya çalıştılar." şeklinde konuştu.

Balogh: "Kupa maçında nasıl oynadıysak yine öyle oynayacağız"

Kocaelispor'un genç savunma oyuncusu Botond Balogh ise takımda iyi performans gösterenlerin ilk 11'de şans bulduğunu kaydetti.

Beşiktaş'ın güçlü bir rakip olduğuna değinen Balogh, "Dün Göztepe'ye karşı 4-0'lık galibiyet aldılar. Biz aynı yaklaşım ve mantaliteyle devam edeceğiz. Beşiktaş'a karşı kupa maçında nasıl oynadıysak yine öyle oynayacağız." dedi.

Sakatlığı bulunan Jovanovic ve Mahamadou Susoho antrenmanda yer almadı.

Kaynak: AA

