Kocaelispor, Beyoğlu'na Yenildi

04.03.2026 23:30
Selçuk İnan, Beyoğlu mağlubiyetini değerlendirerek, sıkıntılı bir hafta geçirdiklerini ifade etti.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beyoğlu Yeni Çarşı mağlubiyeti sonrası, "Sıkıntılı bir hafta geçirdik. Belli başlı oyuncularımızla hücum etmeyi düşündük. Uygulamada sıkıntı çektik. Kötü oynadık ve kaybettik" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 1-0 mağlup oldu. Grubu 4 puanla bitiren yeşil-siyahlılar kupaya veda etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bugün 4 farklı skorla kazansaydık gruptan çıkacaktık. Bunu oyuncularla konuştuk. Hafta boyuncu da 4-0'ı nasıl yakalayacağımıza dair çalıştık. Eksik oyuncularımız var. Sıkıntılı bir hafta geçirdik. Belli başlı oyuncularımızla hücum etmeyi düşündük. Uygulamada sıkıntı çektik. Kötü oynadık ve kaybettik. Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ni galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Hep beraber ayağa kalkacağız"

Ligde iyi gittiklerini ancak kupada kaybettikleri bu maçtan da dersler çıkarıp hep beraber ayağa kalkacaklarını belirten İnan, "Tayfur Bingöl ve Furkan Gedik'i forvet gibi kullanmaya çalıştık. Rakibin 5'li ve ağır olan defansı için çabuk ve aralara koşan oyuncular lazımdı. Elimizde bir oyuncu var o da Serdar Dursun. Yaşlı demek istemiyorum ama yaşı var. Sıkıntıları da var. 3 günde bir onu oynatamam. Önemli maçlarımız var. Bazı oyunculara böyle maçlarda şans vermeliyiz. Serdar'ın yorgunluğu vardı. Onu oynatsak risk alabilirdik. İkinci yarıda oyuncuların hepsi vardı ama mağlup olduk. Kötü bir hücum varyasyonu vardı. Sezon başından beri bunu yaşıyoruz. Maçı kaybettik ve üzgünüz. Sonuçta da bu maç bitti ve ders alacağız. Ligin son 10 haftası var. 30 puanla 8. sıradayız. Bunun takdir edilmesi gerekiyor. Oyuncularım, çok önemli işler yapıyor. Hep beraber ayağa kalkacağız" sözlerini kaydetti.

"Jovanovic bu sezon oynayamaz"

Kaleci Jovanovic ve forvet oyuncusu Petkovic'in sakatlık durumlarıyla alakalı da konuşan Selçuk İnan, "Jovanovic, bu sezon oynayamaz. Ameliyat olması gerekebilir. Ondan sezon sonuna kadar yararlanamayacağız. Petkovic ise Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında olmayacak. Milli takım arasından sonra aramıza katılabilir. Her oyuncumuzu doğru kullanmalıyız. Geniş bir kadromuz yok. Oyuncularımızla mücadelemize devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

