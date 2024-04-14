Kocaelispor, Bitexen Giresunspor\'u 2-0 yenerek üçüncülük için umutlandı

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Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-0 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, ligi üçüncü sırada bitirmek için gerekeni yapacaklarını söyledi.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'ndaki maçın ardından açıklamalarda bulunan Gürsel, 3 puanın kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

Gürsel, seyirci olmayınca maçın enerjisiz, tatsız, tuzsuz bir atmosferde gerçekleştiğini dile getirerek, "İlk ve ikinci yarıda bulduğumuz birer golle 2-0 kazandık. Sonuç olarak memnunuz. Buradan alacağımız zaten 3 puan bizim için çok değerliydi, onun bizi neler katacağını çok iyi biliyorduk." dedi.

Maçta bölüm bölüm isteklerini yapmaya çalıştıklarını anlatan Gürsel şunları söyledi:

" Enerji biraz düşüktü, daha iyi şeyler yapabilirdik. İlk yarıda daha hareketli olabilirdik ama çok hareketli değildik. Sonuçta kazandığımız için mutluyuz. Buradan alınacak olan 3 puanı aldık. Artık önümüze bakacağız, en iyi şekilde Ümraniyespor maçına hazırlanacağız. Bu maç puan açısından çok önemliydi. Çünkü baktığımızda Göztepe takımının her şey kendi elinde çok avantajlı. Bu ligde üçüncülük bu saatten sonra çok önemli, o hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız."

Bitexen Giresunspor cephesi

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise genç oyuncularla kendi hedefleri doğrultusunda oynamaya çalıştıklarını söyledi.

Güller, 17 ve 19 yaş altı takımıyla oynadıklarını ifade ederek "Erken golün sonrasında toparlanmaya çalıştık. Bozulmadan oynamaya, kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Genel anlamda baktığımız zaman oyuncularımız bunları büyük oranda iyi bir şekilde sahada sergilediler. "diye konuştu.

Oyuncu anlamında güçlerinin yetmediğini kaydeden Güller, "Küme düşmüş olmamıza rağmen hiçbir maçımıza havlu atmış bir şekilde çıkmıyoruz. Her maçımızı en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiğince haddimizi bilerek oynamaya çalışıyoruz. Bugün de aynı şekilde oynamaya çalıştık. Ama kendi adımıza puan alabilecek pozisyonları çok yakalayamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Güller, maçta sahada 17 yaşında 5 oyuncu oynattıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Onlara tecrübe kazandırmaya çalışıyoruz. Onların ortaya koyduğu oyun onlar adına, girişimleri adına önemli. Kaybettiğimiz için tabii ki üzgünüz. Hiçbir maça da kaybetmek için çıkmıyoruz ama genç oyuncularımız, saha içerisinde kişisel anlamda biraz fazla hata yapıyorlar, tecrübesizliklerinden dolayı. Bu da bizim kalemize gol olarak dönüyor. Bunları da halletmeye çalışacağız."

Güller, bir gazetecinin 86. dakikada oyuna giren Furkan Arda Kabaca'nın TFF'nin yayınladığı esame listesinde bulunmamasıyla ilgili sorulan soruyu " Oyuncunun bizim verdiğimiz esame listesinde adı var ama federasyonun listesinde adının olmadığı söylendi. Onunla ilgili araştırma yapılıyor" şeklinde yanıtladı.