Kocaelispor, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Kocaelispor, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

09.04.2022 19:41
Kocaelispor, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Bursaspor'a konuk olacak olan Kocaelispor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Bursaspor'a konuk olacak olan Kocaelispor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında yarın akşam Bursaspor'a konuk oluyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede, her iki taraf için de galibiyet hayati önem taşıyor. Ligde 11 puanlı Balıkesirspor, düşmeyi garantileyen ilk takım olurken Bursaspor da 28 puanla hemen Balıkesir'in üstünde yer alıyor. Kocaelispor ise 33 puanıyla Bursaspor'un bir üstünde 17. sırada bulunuyor. Yarın Kocaelispor'un Bursa deplasmanından galip dönmesi halinde, Bursa ekibinin ligde kalma şansı gitgide azalıyor. Bursaspor, kazanması halinde ise puanını 31'e yükselterek Körfez ekibiyle arasındaki farkı 2 puana düşürecek. Geçen hafta aldığı mağlubiyetle düşme potasına gerileyen Kocaelispor'un da mutlak hedefi bu deplasmandan galip dönmek. Sakat ya da cezalı oyuncusu bulunmayan Kocaelispor, Bursaspor maçına eksiksiz hazırlandı. Körfez ekibi bugün Brunga Tesisleri'nde yaptığı idmanla çalışmalarını tamamlayarak Bursa'ya hareket etti.

Yarın akşam 20.30'da Bitci Timsah Park'ta başlayacak olan mücadelede Sarper Barış Saka düdük çalacak. - KOCAELİ

Kocaelispor, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Spor Toto, Bursaspor, Balıkesir, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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