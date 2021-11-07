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Kocaelispor - Bursaspor maçının ardından - Son Dakika

Kocaelispor - Bursaspor maçının ardından

07.11.2021 22:36
Kocaelispor - Bursaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 12'nci haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Kazandığımız için mutluyuz, kora korda da iyi konsantre olmuştuk." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 12'nci haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Kazandığımız için mutluyuz, kora korda da iyi konsantre olmuştuk." dedi.

Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımı için dönemeç maçlardan biri olduğunu belirterek, rakip için de kendileri için de önemli bir müsabaka olduğunu aktardı.

"Yukarı tırmanmaya devam mı edeceğiz, yoksa yerimizde mi sayacağız?" diyen Akçay, yenildikleri Gençlerbirliği müsabakasının da benzer bir müsabaka olduğunu, Bursaspor karşısında galip geldikleri için memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Akçay, şunları söyledi:

"Taraftarımıza teşekkür ederek başlayalım. Çünkü bu müsabakanın görünmeyen tarafını, enerjiyi yukarı çıkaran, oyuncuların performans gösterme ve oyun içinde kalma konsantrasyonunu sağlayan etkenlerden biriydi. Kazandığımız için mutluyuz, kora korda da iyi konsantre olmuştuk. Finallerde bir sıkıntımız oldu, özellikle ikinci yarıda arkaya geçişleri çok fazla sağlayamadık, takıldık. Taktik olarak oyuncu değişikliğimizi de bu yönde yapmıştık ancak başarılı olamadık. Saçma bir tavırla penaltı yaptırarak işi biraz daha zorlaştırdık. Ancak sevindiğimiz bir şey var o da oyuncularımızın bilinç altına yerleşmiş olan öndeyken son dakikalarda geriye çekilme tavrı ve davranışını bu hafta biraz düzelttik."

Akçay, değişiklikle giren oyuncuyu tekrar oyundan almasının nedenine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Buradaki şey oyuncuyu korumaktı. Kubilay'ın oyuna girdikten sonraki katkılarının beklediğimiz düzeyde olmaması oyuncumuzu daha da farklı gösterirdi. Ha 5-10 dakika daha kötü oynamasına izin verebilirdim ama benim anlayışımda takımın üzerinde kimse olamaz. Kocaelispor'un üzerinde ne başkan, ne milletvekili, ne Cumhurbaşkanı, ne müdür, ne memur, kimse olamaz. Bunu herkes bilecek. Mustafa Akçay da oyuncu da bilecek, herkes bilecek."

Bursaspor cephesi

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati ise erken yedikleri golün oyun planında değişikliklere sebep olduğunu ifade ederek, biraz daha öne çıkmak zorunda kaldıklarını, oyunu dengelemeye çalıştıklarını kaydetti.

Maçın 30. dakikasında gördükleri kırmızı kartın bir kez daha dengelerini bozduğunu savunan Bizati, "İçeriye mağlup girdik, oyunu döndürebileceğimizi biliyorduk fakat yediğimiz bir gol bizi tekrar sıkıntıya soktu. Oyuncu arkadaşlarımız gerçekten inanılmaz gayret gösterdi, bu gayreti göstermeye devam edeceğiz. Devam etmek istiyoruz. Bulduğumuz gol ve mücadelemiz, oyuna ortak olduğumuzun göstergesiydi. Bu mücadeleyi verdiğimiz sürece iyi sonuçlar alacağız." diye konuştu.

Mustafa Reşit Akçay, Bursaspor, Spor Toto, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kocaelispor - Bursaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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