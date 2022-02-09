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Kocaelispor'da antrenman öncesi adak adandı - Son Dakika

Kocaelispor'da antrenman öncesi adak adandı

09.02.2022 20:40

- Kocaelispor'da antrenman öncesi adak adandı Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren ve küme düşme potasına yaklaşan Kocaelispor'da bugün yapılan antrenman öncesinde adak adandı.

- Kocaelispor'da antrenman öncesi adak adandı

KOCAELİ - Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren ve küme düşme potasına yaklaşan Kocaelispor'da bugün yapılan antrenman öncesinde adak adandı.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında evinde Boluspor'a mağlup olan Kocaelispor, küme düşme potasına iyice yaklaştı. Ligde 7 maçtır galip gelemeyen yeşil-siyahlılar bugünkü antrenman öncesinde adak adadı. Koçun etrafında tüm takım toplanırken, sakatlık olmaması ve takımın yükselişe geçmesi dileklerinde bulunuldu.

Öte yandan ligde bir an önce çıkış arayan yeşil-siyahlı ekip, Balıkesirspor deplasmanı için hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kocaelispor'da antrenman öncesi adak adandı
Kocaelispor'da antrenman öncesi adak adandı
Kocaelispor'da antrenman öncesi adak adandı

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Spor Toto, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaelispor'da antrenman öncesi adak adandı - Son Dakika Spor


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