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Kocaelispor'da gözler Ankaragücü maçına çevrildi - Son Dakika

Kocaelispor'da gözler Ankaragücü maçına çevrildi

14.01.2022 17:07
Kocaelispor'da gözler Ankaragücü maçına çevrildi

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. Yeşil siyahlılarda gözler tamamen bu maça çevrildi.

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta maçında Kocaelispor evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. Yükselme play-off hattından git gide uzaklaşan Körfez ekibi, kritik maça puan ya da puanlar parolasıyla çıkıyor. PFDK'dan açıklanan kararla 3 maçlık cezası bulunan Benhur Keser dışında yeşil-siyahlıların eksiği bulunmuyor. Yeni transferler Rasheed Akanbi ve Samed Ali Kaya'nın forma giyip giymeyeceği belirsizliğini korurken sakatlığını tamamen atlatan golcü oyuncu Dino'nun oynaması bekleniyor.

39 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Ankara ekibi ise liderlik yarışından uzaklaşmak istemiyor. Sarı-lacivertli camianın Tiago Pinto'nun sakatlığından dolayı Kocaeli deplasmanında yer almayacağı açıklandı.

Daha önce tam 42 kez karşılaşan iki ekipte Kocaelispor'un 20 galibiyetle üstünlüğü bulunurken Ankaragücü ise karşılaşmaların 14 tanesinden galip ayrılan taraf oldu. İki takımın karşılıklı oynadığı 8 müsabakada ise kazanan çıkmadı.

Yarın akşam saat 19.00'da Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan maçta Çağdaş Altay düdük çalacak. - KOCAELİ

Kocaelispor'da gözler Ankaragücü maçına çevrildi

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Ankaragücü, Spor Toto, Play Off, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaelispor'da gözler Ankaragücü maçına çevrildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kocaelispor'da gözler Ankaragücü maçına çevrildi - Son Dakika
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