Kocaelispor'da Petkovic, Zoukrou ve Haidara'nın yarınki maçta oynaması beklenmiyor - Son Dakika
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Kocaelispor'da Petkovic, Zoukrou ve Haidara'nın yarınki maçta oynaması beklenmiyor

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Kocaelispor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Eyüpspor'a konuk olacak; Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Melek Dakan yönetecek. İlk 10 haftada 16 puan toplayan Kocaelispor'da Petkovic, Zoukrou ve Haidara'nın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Eyüpspor'a konuk olacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Melek Dakan yönetecek.

Yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk 10 haftasında 5 galibiyet, 1 beraber ve 4 mağlubiyet sonucunda 16 puan topladı.

Kocaelispor'da tedavileri devam eden Petkovic, Zoukrou ve Haidara'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: AA
Necmi KadıoğluKocaelisporEsenyurtEyüpsporSporSon Dakika

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