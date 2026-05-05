Kocaelispor'da Selçuk İnan: Ligde Kalmayı Başardık

05.05.2026 20:35
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, zorlu şartlarda ligde kalmayı başardıkları için mutlu olduklarını ve oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, "Bugün neredeyse bütün takımlar için heyecanlı ve önemli bir geceydi. Kasımpaşa için final maçıydı. Bizim için de matematiksel olarak bu zorlu ligde kalmak önemliydi. Böyle bir maça çıktık. 1-0 mağlup başladık. Golü yedikten sonra maça dönmek, beraberliği bulmak, öne geçecek pozisyonları yakalamak önemliydi. Eksiklerimiz ve sıkıntılarımız vardı ama iyi bir mücadele oldu. Artık matematiksel olarak ligde kalmayı başaran bir takım var. Oyuncularımı bu yüzden tebrik etmek istiyorum. 16 yıl sonra lige çıktık. Zor şartlarda başladık. Çok önemli bir iş başardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftara da tüm sezon boyunca verdiği destekten dolayı teşekkür eden İnan, "Her zaman bizimle beraberlerdi. İstisnasız bir şekilde bizi desteklediler, varlıklarını hissettirdiler. İki maçımız kaldı, ikisini de kazanarak ligi bitirmek istiyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de daha yukarıda başarı yakalamaya odaklanacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:25:22.
