Kocaelispor\'da Serdar Dursun ile Ayrılık

KOCAELİSPOR'da, Ahmet Oğuz'un ardından tecrübeli golcü Serdar Dursun ile de yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlı kulüp, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dursun'a veda etti.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Takım kaptanlarından Ahmet Oğuz'un ayrılığının ardından, bir veda haberi de forvet hattından geldi. Körfez ekibi, tecrübeli golcü Serdar Dursun ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulübün sanal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada,

"Futbolcumuz Serdar Dursun'a çubuklu formamız altında verdiği emekler için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Serdar" ifadelerine yer verildi.

Sezon başında kadroya dahil olan Serdar Dursun, yeşil-siyahlı formayla çıktığı 30 maçta 7 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.