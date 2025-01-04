Kocaelispor'dan Dominant Galibiyet - Son Dakika
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Spor

Kocaelispor'dan Dominant Galibiyet

Kocaelispor\'dan Dominant Galibiyet

Kocaelispor, Iğdır FK'yı 3-0 yenerek teknik direktör Taşdemir, takımın performansını değerlendirdi.

04.01.2025 00:16
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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Maç başında bir duran top organizasyonundan verdiğimiz yarım pozisyon hariç, pozisyon vermeden maçı bitirmemiz bugün bizim için en doğru işlerden biriydi." dedi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk maçında çok iyi bir atmosferle karşılaştığını belirterek, verdikleri destekten dolayı taraftara teşekkür etti.

Taraftar desteği böyle devam ettiği sürece takımın çok daha farklı oynayacağını dile getiren Taşdemir, bir haftadır birlikte çalışmalarına rağmen oyuncuların istediklerinin büyük bölümünü sahaya yansıttığını kaydetti.

Taşdemir, kendileri için çok güzel bir maç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Maç başında bir duran top organizasyonundan verdiğimiz yarım pozisyon hariç, pozisyon vermeden maçı bitirmemiz bugün bizim için en doğru işlerden biriydi. Dolayısıyla güzel bir maç oynadık. Sahada centilmen bir takım vardı bence. Sahada oynayan oyuncular çok centilmendi. Centilmence bir maç oldu. Bundan sonraki maçlarda Iğdır Futbol Kulübüne başarılar diliyorum ve biz de yolumuza devam ediyoruz."

Alagöz Holding Iğdır FK cephesi

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü ise Kocaelispor'u çok iyi bir şekilde analiz ettiklerini, maça iyi başladıklarını ama önce taç atışı ve hemen arkasından basit hatadan yedikleri 2 golün bir anda takımı demoralize ettiğini ifade etti.

Oyuncuların sahada iyi mücadele etmediğini, kaderlerine razı bir şekilde oyuna devam ettiklerini dile getiren Özköylü, bunun kabul edebilecekleri bir durum olmadığını bildirdi.

Özköylü, bu konuda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerektiğini vurgulayarak, "Temaslı oyunda çok zayıfız. Biraz temaslı oyunda iyi olan bir takım karşısında çok çabuk hemen kayboluyoruz. Bu bizim için çok ciddi bir problem. Bunu düzeltmek için çok uğraşıyoruz. Antrenmanlarda bu konuda çok fazla üstüne gidiyoruz ama sahaya geldiği zaman oyuncularımız maalesef bir başka bir dünyaya geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çok yetenekli oyuncularının olduğuna işaret eden Özköylü, şöyle devam etti:

"Maalesef sahada kaybolan o öz güvenden kaynaklı, cesaretsizlikten kaynaklı çok basit hatalar yapıyoruz. Çok komik hatalar yapıyoruz. Bu seviyedeki takımlara yakışmayacak hatalar yapıyoruz. Bu da maalesef sonuca direkt etki ediyor. Oyunun ilk yarısına bakıyorsunuz, ortada hiçbir şey yok. Kocaelispor'un bir üstünlüğü yok. Planladığımız gibi gidiyor. Rakip pozisyona bile giremiyor. Yediğimiz taç golü, arkasından da oyuncumuzun kaptırdığı top, eksik yakalanıp yediğimiz gol. Zaten maçı bir anda orada bitirdi. İkinci yarı tepki vermek istiyoruz, oyuncu değişikliği yapıyoruz ama gelen de aynı tepkiyi vermiyor, çıkan da vermiyor. Böyle olunca sahada o isyanı, o çabayı göremediğiniz zaman sonucu değiştirmek için zaten yapacak bir şeyimiz kalmıyor."

Özköylü, böyle bir sonuç yaşadıkları ve hücumsal anlamda bir tepki gösteremedikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Şimdi önümüzdeki Karagümrük maçına bakacağız. Ondan sonra bir transfer dönemi var, mutlaka eksik olan yerlerimiz var. Tamamlamak zorunda olduğumuz yerler var. Biz ne kadar az transfer yapalım diye düşünüyoruz ama yapılması gerekiyorsa farklı şeyleri de düşüneceğiz. Yapmak zorunda kalacağız çünkü bu şekilde devam edemeyiz. Oyuncu grubu kafa olarak bir değişime gitmezse o zaman fiziki olarak değişime gitmek zorunda. Bu da kaçınılmaz bir gerçek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İsmet Taşdemir, Osman Özköylü, Trendyol, 3-sayfa, Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor'dan Dominant Galibiyet - Son Dakika

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