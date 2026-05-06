Kocaelispor'dan Gençlerbirliği'ne Darbe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaelispor'dan Gençlerbirliği'ne Darbe

06.05.2026 03:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk İnan, Kocaelispor'un Gençlerbirliği'ne mağlup olduğunu, iyi mücadele ettiklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, iyi mücadele ettiklerini fakat sergiledikleri oyunun karşılığını alamadıklarını söyledi.

Selçuk İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir maç olacağını bildiklerini belirterek, "Gençlerbirliği deplasmanında oynamak kolay olmayacaktı ki şiddetle galibiyete ihtiyaçları vardı, maçın bu şekilde geçeceğini aşağı yukarı tahmin etmiştik. Daha çok mücadelenin ön planda olacağı bir maç olacağını öngörmüştük nitekim öyle de oldu." diye konuştu.

İyi mücadele ettiklerini pozisyonlar bulmaya çalıştıklarını dile getiren Selçuk İnan, "Gençlerbirliği'nin golü bulduktan sonra böyle dirençli bir savunma yapması beklediğimiz bir şeydi. Yine de çok denedik, uğraştık, pozisyonlara da girdik ancak neticelendiremedik. Oynadığımız oyunun karşılığı en azından 1 puan olabilirdi ama mağlup ayrıldık. Bunun için üzgünüz." dedi.

Kocaelispor'un galibiyet hasretinin 6 maça çıkmasıyla ilgili bir soruya Selçuk İnan şu yanıtı verdi:

"Evet, iyi bir takım kurduk ve önemli sonuçlar aldık ama diğer takımların çok üstünde bir takım değiliz. Diğer takımlar da en az bizim kadar kaliteli. Her maçı aynı seviyede oynamak çok kolay değil. Yaklaşık 6-7 aydır neredeyse aynı oyuncularla oynuyoruz. Sakatlıklarımız, sıkıntılarımız ve finansal sorunlarımız var. Sürekli üst performans göstermek istiyoruz ama bunun her zaman mümkün olmayacağını biliyoruz. Üst performans olmasa bile mücadele etmek zorundayız. Bugün Gençlerbirliği'ne karşı mücadele ettik, ancak onların çok üstünde bir oyun oynamak ve rakibi sahadan silmek kolay bir iş değil."

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor'dan Gençlerbirliği'ne Darbe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:05:01. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor'dan Gençlerbirliği'ne Darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.